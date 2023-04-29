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广东首个省属国企碳达峰行动方案发布“十大重点任务”助力2030年碳达峰

2023年04月29日15:57 | 来源：新华网
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原标题：广东首个省属国企碳达峰行动方案发布“十大重点任务”助力2030年碳达峰

4月28日，广新集团正式发布碳达峰行动方案，将重点实施“十大重点任务”“23项具体行动”，明确碳达峰行动路线图、施工图，到2030年，碳排放整体基本达到峰值，碳达峰工作达到省属国有企业领先水平。该方案是广东省属国有企业首个碳达峰行动方案。省国资委党委委员、二级巡视员张绳道，广新集团党委书记、董事长白涛等领导嘉宾出席发布会。

实施“十大重点任务”，确保2030年基本实现碳达峰

本次发布会主题为“节能降碳，‘碳’索未来”，该方案的发布是广新集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，认真落实广东省委、省政府工作要求的重要举措，将加快推动集团“十四五”战略规划落实，加快推进碳达峰工作，促进产业转型升级，有序推动绿色低碳高质量发展，加快建设世界一流企业。

张绳道对广新集团在实现国家“双碳”目标的行动予以肯定。他指出，实现碳达峰碳中和是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。广新集团要不断增强做好碳达峰碳中和的工作自觉，强化产业规划布局同“双碳”战略衔接，稳妥有序推动制造业绿色低碳转型，上下联动，整合各类要素资源，将实施碳达峰碳中和与建设世界一流企业、完善公司治理、加强管理提升等国企改革任务有机结合，统筹推进，推动广新高质量发展。

白涛表示，实现碳达峰碳中和，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择，是构建人类命运共同体的庄严承诺。广新集团始终坚持跟着干、想着干、帮着干，以学思用贯通坚定“双碳”目标，为企业改革发展提供政治保证；以绿色低碳推动产业转型升级，为建设世界一流企业注入澎湃动能；以制造业当家推动高质量发展，为实现“双碳”目标贡献广新力量。

方案提出，到2025年，广新集团产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点产业企业能源利用率大幅提升，绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展，万元产值综合能耗比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降21%，战略性新兴产业营收比重不低于15%。到2030年，重点产业企业能源利用效率接近世界先进水平，集团二氧化碳排放整体基本达到峰值，鼓励有条件的子公司率先达峰，集团碳达峰工作达到省属国有企业领先水平。

为实现目标，方案围绕碳排放重点领域和关键环节，提出重点实施“十大重点任务”，涵盖了集团的产业结构、能源结构、数字化转型、供应链管理、科技创新、基础设施、能力建设、试点示范和国际合作等领域，分别为优化升级产业结构和布局、推动能源绿色低碳转型、推进绿色低碳制造、数字化智能化赋能低碳提升、强化绿色低碳供应链管理、提升绿色低碳科技创新、加强绿色低碳基础设施、提升绿色低碳能力建设、创建低碳试点示范建设、加强国际绿色技术与经贸合作，并根据任务制定了23项具体行动。

强化数字赋能，助力绿色高质量发展

实施碳达峰行动，广新集团将遵循“统筹谋划，系统推进”“立足发展，精准控碳”“创新驱动，数字赋能”三个基本原则，坚持以绿色低碳循环发展理念引领集团各项工作，以实现集团高质量发展为根本立足点，坚持把创新作为第一驱动力，强化技术创新和制度创新。

值得关注的是，在数字化智能化赋能低碳提升重点任务中，提出了要深入推进“数字广新”建设，构建碳排放智慧管理平台，全面提升集团碳排放信息、碳资产及对外低碳服务的数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。

针对提升绿色低碳科技创新、提升绿色低碳能力建设任务，方案提出，要加快先进绿色低碳技术推广应用与技术储备，加大重点企业前沿降碳技术的跟踪、研发与试点应用。同时，将建立碳排放管理体系，完善碳排放管理机制，提升碳资产管理能力。构建具有广新特色的ESG管治体系、ESG发展目标和关键绩效指标、ESG信息披露机制和ESG投资指引，实现“理念-战略-执行-评估”的管理全要素融合。

为确保碳达峰行动方案稳步推进，广新集团制定了加强组织领导、加大资金保障、强化监督考核、完善人才队伍建设、加强对外交流与宣传“五大保障措施”。同时，广新集团正筹备成立“双碳”委员会，负责统筹推进“双碳”行动各项工作，保障集团绿色低碳转型各项决策部署的落地实施。

共创低碳生活，广新人在行动。会上，广新集团发布了《广新集团绿色低碳行动倡议》。

(责编：李源、董童)
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