原标题：TCL三大产业携超百种前沿科技产品亮相AWE 2023

4月27日，中国家电及消费电子博览会（以下简称AWE 2023）在上海新国际博览中心开幕。TCL两大主体TCL实业和TCL科技共同参展，聚焦三大核心产业，携23个品类，超100种产品亮相，展示了在智能终端、半导体显示、新能源光伏领域的创新产品和前沿技术突破。

在当天举办的发布会上，TCL正式启动“TCL光伏阳光校园智能运维平台”，并官宣与中国电子竞技俱乐部世界冠军战队EDG的战略合作续约。

前沿技术突破边界，用科技拓展生活维度

TCL实业携尖端创新技术及旗下多品类智能新品亮相，重点展示了显示技术和AI技术等领域的最新成果及全品类智能物联生态，带来智屏、空调、冰箱、洗衣机、AR/VR智能眼镜、智能交互平板、智能门锁等多款智能终端产品，以众多旗舰产品诠释智慧健康生活。

其中，TCL领曜QD-Mini LED电视X11G搭载双5000技术（5184分区+ 5000nits峰值亮度）的旗舰智屏产品。此外，TCL实业还带来了搭载可呼吸新风技术的TCL新风空调小蓝翼Ⅲ、具备0cm无缝式嵌入设计的TCL超薄零嵌系列冰箱、“一机双筒黑科技”TCL双子舱系列洗衣机，以及雷鸟Air 1S智能眼镜等明星产品，为消费者打造智慧健康生活体验。

在半导体显示领域，TCL华星近年来积极布局Mini LED、Micro LED、QLED、柔性OLED、印刷OLED等新型显示技术，构建了在全球显示行业的核心竞争力。本届展会TCL华星带来包括高端IT、高画质TV、商显大屏、柔性折叠手机、智能车载等诸多半导体显示产品，以及最新的前沿技术研发成果，包括搭载了TCL华星独有的高性能HVA技术的57.1" DUHD 240Hz R1000 电竞显示屏，以及采用自主发光喷墨打印OLED技术的17" IGZO 印刷OLED折叠显示屏等。

在新能源光伏领域，TCL中环展示了多款产品，涵盖晶体、硅片、组件等产业链上下游。比如代表智能制造先进水平的超长单晶硅棒、210mm尺寸G12单晶硅片，以及最高功率达670W的新一代G12叠瓦组件。

“科技+”彰显人文化，用科技诠释“敢为不凡”

在本届AWE，TCL呈现了探索科技人文化的多种可能性。在“2023TCL光伏阳光校园和智慧教室公益计划发布会”上，TCL科技集团副总裁、TCL公益基金会理事长、华萌慈善基金创始人魏雪，TCL科技集团品牌管理中心总经理尚永强，TCL实业全球市场中心总经理孙然，TCL实业中国营销本部副总经理卢春水与TCL公益基金会秘书长刘磊共同启动“TCL光伏阳光校园实时数据监测平台”。该平台集数据收集、分析显示、运维监测功能于一体，可实时监测“TCL光伏阳光校园”这一创新型公益项目，完美结合了TCL公益行动与自身高科技制造业的技术和产业优势。

在电竞领域，TCL与战略合作伙伴EDG战队的正式官宣续约，超竞集团副总裁、EDG 电竞俱乐部总经理潘逸斌受邀，与 TCL科技集团副总裁魏雪共同官宣合作。TCL以“敢为不凡，续力前行”的内核，持续丰富在LPL的双IP布局，强化TCL年轻化标签，实现品牌跨界破圈。

此外，TCL设立了FIBA国际篮联、足球、LPL+EDG、《三体》+《流浪地球2》、好莱坞TCL中国大剧院、TCLGreen等6大IP展区，以现场打卡的参与形式提高观众观展体验，现场互动气氛活跃。

其中，TCL首次在国内展出用于传递环保绿色理念的“TCLGreen”装置，运用由TCL提供的超过1,000块升级再造的废旧电子电路板作为包覆材料，以草叶的形态呈现，以富有创意的方式讲述ESG故事，将艺术、科技和环保进行了完美融合。据了解，TCL在全球范围内发起#TCLGreen倡议，旨在激励更多人加入环保行列，共建绿色家园。

如今，TCL正通过持续创新，专注智能领先科技，以更先进的产品，不断提升品牌年轻度、推动全球化进程、实现中国企业科技出海，积极参与全球竞争。

未来，TCL将以“科技化、全球化、人文化”为主线，继续坚守实业，勇于创新，不断突破科技边界，通过尖端智能产品与领先技术，拓展消费者生活维度，引领全球亿万家庭走向更加智能和美好的生活。

(责编：李源、董童)

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