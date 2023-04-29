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苏宁易购：一季度大幅减亏90.22%，家电3C实现盈利

2023年04月29日16:04 | 来源：人民网
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4月28日晚，苏宁易购发布2022年度报告和2023年第一季度报告。根据财报，苏宁易购2022年实现营收713.74亿元，2023年第一季度营收158.59亿元，净利润-1.01亿元，同比大幅减亏90.22%，核心家电3C业务实现增收并且实现季度盈利。

一季度，苏宁易购抢抓市场复苏机遇，核心业务家电3C业绩跑赢大盘，实现商品销售总规模同比增长5.1%，利润扭亏为盈。公告显示，年初以来公司以效益为目标，积极推动增收、降本、提效各项工作。报告期内苏宁易购持续加强费用管控，提高坪效、人效水平，费用同比、环比持续下降，营业成本同比下降20.09%。一季报经营活动现金流入量196.58亿元，经营活动产生的现金流量净额增长50.18%。

深化零售服务商战略，苏宁易购持续深耕线下发展实体经济，门店价值正加速释放。在一二级市场，苏宁易购持续提升店面体验，抓住消费升级趋势，推广高端产品及家电场景套购。一季度，苏宁易购家电3C家居生活专业店可比门店同比增长11.6%，门店增收能力提升明显。

在县镇市场，苏宁易购零售云渠道持续拓展新店，提高加盟店经营质量，一季度新开零售云加盟店331家，零售云渠道销售总规模同比增长33.02%。在4月14日召开的零售云合作伙伴大会上，苏宁易购宣布零售云累计新开门店数即将突破13000家，其中拓展了超1100家家居融合店、188家快修店以及110家厨房店。并明确了全年新开2000店，重点拓展500家Super店，年销售规模同比增长50%的发展目标。

2023年初以来，一系列提振消费的政策在逐步落实显效，居民消费、商务活动和社会流动性正在恢复，社零及地产竣工数据超预期。国内消费市场复苏，苏宁易购为代表的零售企业迎来更多机遇。苏宁易购表示，二季度将抓住五一、618等促销旺季，一二级市场加快“苏宁易家”店面模型的落地及推广，县镇市场快速发展零售云加盟店；线上加强与流量平台的合作，输出商品供应链及服务能力，提升线上销售。

(责编：李源、董童)
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