本报记者 汪文正

位于黑龙江省哈尔滨市的中铝集团东北轻合金有限责任公司，工人在生产厂区作业。黑龙江省拥有多家行业领军装备制造企业。近年来，随着数字技术和智能设备的应用，这些企业在技术创新和产品研发等方面取得了一系列新进展，推动了企业转型升级和高质量发展。

新华社记者 谢剑飞摄

“五一”假期，安徽省淮北市濉溪县濉芜现代产业园内的汽摩配件生产企业车间一派繁忙，工人们坚守一线，赶制订单产品。图为工人在数控车间忙碌。

万善朝摄（人民视觉）

国家统计局4月30日公布的数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，虽然三大指数有不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。

制造业企业市场预期稳定

受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，4月份中国制造业PMI降至临界点以下，景气水平环比回落。

“制造业PMI在连续3个月运行在50%以上后落入收缩区间，显示目前经济仍处于恢复进程，面临的突出问题是内生动力不强、存量需求释放后新增需求不足。”国家统计局服务业调查中心二级巡视员史朝晖说。

从行业看，专用设备、电气机械器材等行业的生产指数和新订单指数持续位于临界点以上，产需继续释放；化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均降至收缩区间，相关行业市场需求不足，生产活动放缓。

从分类指数看，4月份构成制造业PMI的生产经营活动预期指数为54.7%。赵庆河分析，这表明制造业企业对近期市场发展信心稳定。

史朝晖表示，制造业生产经营活动预期指数虽较上月下降0.8个百分点，但仍处于相对较好水平。其中，新动能相关企业对后市预期明显向好，装备制造业和高技术制造业的生产经营活动预期指数较上月分别上升1.4和2.4个百分点。“农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、通用设备、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业的生产经营活动预期指数均位于60%以上高位景气区间，表明相关行业预期向好。”史朝晖说。

服务业恢复基础继续巩固

赵庆河介绍，4月份的非制造业商务活动指数为年内次高点，表明非制造业保持较高景气水平。

服务业恢复基础继续巩固。赵庆河分析，4月份服务业商务活动指数为55.1%，高于上年同期15.1个百分点，“连续3个月位于较高景气区间，服务业恢复发展态势稳定向好。”

从行业看，与居民出行和消费密切相关的交通运输、住宿、文化体育娱乐等行业商务活动指数高于60%，行业业务总量明显增长；与企业生产活动密切相关的电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数继续位于57%以上较高景气区间，行业发展态势向好。

从市场需求和预期看，分类指数中的新订单指数为56.4%，保持在较高景气区间，服务业市场需求持续释放；业务活动预期指数为62.3%，连续4个月位于高位景气区间，企业对市场恢复发展信心较强。

同时，建筑业保持快速扩张。建筑业商务活动指数为63.9%，连续三个月位于高位景气区间，建筑业生产活动持续较快扩张。其中，土木工程建筑业商务活动指数继续高于70%，表明随着重大工程建设有序推进，土木工程建筑业施工进度不断加快。从市场预期看，业务活动预期指数为64.1%，高于上月0.4个百分点，建筑业企业对近期市场发展预期向好。

经济运行的积极因素不断积累

4月份，综合PMI产出指数为54.4%。“综合PMI仍处于较高运行水平，表明中国企业生产经营总体持续扩张。”赵庆河说。

具体看，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.2%和56.4%。其中，制造业生产指数仍位于扩张区间。赵庆河分析，该指数比上月回落4.4个百分点，仍位于临界点以上，表明制造业生产总体保持扩张。

分行业看，装备制造业生产指数高于51%。史朝晖表示，装备制造业在各重点行业中表现较为突出，行业PMI继续保持在景气区间，生产指数和新订单指数均高于51%。“4月份，装备制造业延续了扩张态势，其增长动能不断释放，对制造业总体拉动作用比较明显。”史朝晖说。

史朝晖分析，从4月份企业调查数据看，目前中国经济积极变化较为明显：一是生产要素成本回落。反映原材料成本高的企业比重为43%，较上月下降4.2个百分点，为2021年以来最低点。二是人力资源保障和物流效率提升。反映物流成本高和劳动力成本高的企业比重分别为27.5%和30%，较上月下降1.9和1.1个百分点。三是企业资金状况进一步趋好。反映资金融资难的企业今年以来持续下降，4月份降至4.8%，为近年来最低值；反映劳动力不足的企业比重也降至近年来的最低值。四是汇率波动影响明显下降。企业反映汇率波动影响的企业比重下降至2022年8月份以来最低值。

(责编：胡永秋、袁勃)

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