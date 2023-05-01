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一季度普惠金融领域贷款季度增量创新高

绿色贷款保持高速增长

2023年05月01日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月30日电  （记者徐佩玉）中国人民银行近日发布的一季度金融机构贷款投向统计报告显示，截至今年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%；人民币普惠金融领域贷款余额35.19万亿元，同比增长23.6%，比各项贷款高11.8个百分点，比上年末高2.4个百分点；一季度增加3.06万亿元，同比多增1.09万亿元，季度增量创有统计以来新高。

　　一季度末，普惠小微贷款余额26.16万亿元，同比增长26%，增速比上年末高2.2个百分点，一季度增加2.38万亿元，同比多增8236亿元；农户生产经营贷款余额8.5万亿元，同比增长17.3%；创业担保贷款余额2929亿元，同比增长16.5%；助学贷款余额1737亿元，同比增长21.2%；全国脱贫人口贷款余额1.09万亿元，同比增长13.8%，一季度增加514亿元。

　　绿色贷款保持高速增长。一季度末，本外币绿色贷款余额24.99万亿元，同比增长38.3%，高于各项贷款增速27.2个百分点，比年初增加3.39万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为9.19万亿元和7.47万亿元，合计占绿色贷款的66.7%。

　　分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为11.09万亿元、6.26万亿元和3.56万亿元，同比分别增长34.2%、32.1%和53.7%。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额6.01万亿元，同比增长24.8%，比年初增加5121亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.84万亿元，同比增长11.1%，比年初增加3113亿元。

　　工业、服务业、基础设施中长期贷款增速持续提升。一季度末，本外币工业中长期贷款余额18.95万亿元，同比增长31.7%，增速比各项贷款高20.6个百分点，比上年末高5.2个百分点；一季度增加1.94万亿元，同比多增1万亿元。一季度末，本外币服务业中长期贷款余额59.42万亿元，同比增长13.8%，增速比上年末高2.6个百分点；一季度增加3.72万亿元，同比多增1.42万亿元。房地产业中长期贷款余额同比增长6.4%，增速比上年末高2.4个百分点。一季度末，本外币基础设施中长期贷款余额34.85万亿元，同比增长15.2%，增速比上年末高2.2个百分点；一季度增加2.16万亿元，同比多增7771亿元。

(责编：胡永秋、袁勃)
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