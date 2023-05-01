本报记者 杨俊峰

舞者在云南省德宏傣族景颇族自治州芒市的傣族古镇直播表演。

新华社记者 陈欣波摄

上海的一处民宅里，满头银发的老奶奶向观看直播的学生们介绍物理学的神奇现象；湖南长沙的公园里，手拿二胡的大爷们对一位正在对着镜头演奏《赛马》的主播竖大拇指；湖北洪湖的荷塘里，女孩从脚下污泥里捞出长势饱满的莲藕，展示给镜头后的观众……直播成为网友长知识、看风景的新选择，主播通过网络平台“面对面”传递正能量。

“告诉孩子们物理怎么学”

一头灰白的短发，身着一件马甲，架着副挂脖眼镜，说话干净利索，这就是抖音上的“吴姥姥”，一位从同济大学退休的物理教师，国家级教学成果一等奖获得者，她的真名叫吴於人，今年73岁。

吴於人坚持科普事业已经有16年。“物理很有意思，只是很多学生被考怕了。”她说，自己只是希望告诉孩子们，物理该怎么学。

说起“吴姥姥”这个名称的由来，吴於人对记者说，此前带的几位女研究生生了孩子之后，这些孩子们都管自己叫“姥姥”，这个称呼就一直叫到现在。“我喜欢‘姥姥’这个称呼，在科学的大观园里，我是好奇的，就像刘姥姥进大观园一样，吴姥姥进科学大观园。”吴於人这样解释。

“脑洞大开”的道具，妙趣横生的演示，绘声绘色的讲解，使“激光核聚变”“涡电流”这些生涩的术语变得妙趣横生。在拍摄物理短视频的过程中，吴姥姥最担心的就是时不时习惯性地说出几个专业词汇，把大家吓跑。从2021年起就开始“连载”趣味物理实验，成为火遍全网的“不刷题的吴姥姥”，吴於人的物理实验吸引了很多青少年网友对物理的兴趣，并在抖音上吸引了超过400万粉丝。

吴於人的授课理念是“物理不是死做题，不刷题也能学好物理”。因此，在她的直播中，她经常身着一件多功能马甲，从口袋里变出各种各样的“法宝”，利用生活中处处可见的工具，将复杂的现象规律解释得很透彻。比如，自制器材、生活用具，甚至鸡蛋、花生、硬币等都能成为实验用品。

“把音乐和快乐带给大家”

晚上9时的抖音直播间里，颜云玉坐在镜头前拉起了二胡，灵巧的五指上下翻飞，一首《赛马》曲调欢快、节奏鲜明。网友欣赏颜云玉的演奏后感叹：“原来二胡还能这样玩！”

颜云玉今年34岁，和二胡结缘相伴20年，在一家音乐培训机构上班。2020年开始，颜云玉录下自己演奏的视频为学生做示范，发在抖音平台上方便学生随时学习，没想到吸引了很多同样喜欢二胡的网友关注。

2021年5月，颜云玉在公园里看到几个大爷在一起拉二胡，她突发奇想凑上前接过二胡，一曲《赛马》炉火纯青。这段视频在抖音上吸引了网友，点赞量将近80万。

颜云玉说：“很多人对二胡的了解仅限于《二泉映月》这首曲子，总觉得二胡表达出的都是悲伤的情绪。不少网友看了我的视频之后发现原来二胡拉出的曲子也可以这么明亮，就对二胡产生了兴趣。”

颜云玉陆续拍了很多“公园盘大爷系列”的视频，这些视频让她在抖音上火了，3年来她的粉丝量达到520万。几乎每天晚上颜云玉都会用抖音直播，和网友互动，直播间最多时在线人数达到2万以上。

“把音乐和快乐带给大家是我的初衷，在我看来，非遗直播可以让从业者在展示技艺中获得认可，更激励着我们不断精进内容，更好地创作。”颜云玉说。

“将家乡莲藕卖向全国”

湖北省荆州市洪湖一带是著名的鱼米之乡，这里的莲藕和菱角品质优良。返乡创业的90后洪湖姑娘赵聪用电商直播带动了当地特产的销量。

赵聪的直播间就是藕塘，没有堆叠成山的卖品，也没有花花绿绿的广告牌。只见她一个人站在泥泞的荷塘里，对着镜头说：“大家好，欢迎来看洪湖。”她称这种直播方式为“体验式直播”，可以让粉丝亲眼看到莲藕是如何从淤泥里挖出，再送到他们手里的。

几年前，赵聪做了一个大胆的决定——辞去城市工作，回农村老家发展。从在大城市做财务工作到走进藕塘跟泥巴打交道，赵聪的个人转型其实并非一帆风顺。一开始，老乡对电商直播知之甚少，甚至觉得是不务正业。

2020年6月底，赵聪如往常一样到藕塘拍短视频，雨来得突然，她像小时候那样擎着荷叶遮雨，对着镜头说，雨后的莲子格外好吃。视频刚上传到抖音主页，手机就没电关机了。等到晚上回家充上电，才发现浏览量高达30万，第二天50万，第三天60万……她顺势开始直播带货，当时正值菱角收获的季节，她卖出200多单菱角，一下子有了信心。

从开始直播到现在，销路不断打开，一些原本心存质疑当地农户对赵聪的态度也渐渐改变。现在，到了采摘季，农户们都盼着赵聪来收货。受到她的影响，当地不少青年纷纷回到家乡，各式各样的直播间在藕塘落地生根。

“我要继续努力，用电商直播把家乡莲藕卖向全国。让我们洪湖的莲藕，走上更多人的餐桌！”赵聪对记者说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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