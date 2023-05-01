本报记者 李 潇 人民网记者 王曹群

一岭四谷绿两川，山长水阔映青潭。春日里的长山峪镇，风景如画，生机勃勃。

长山峪镇位于河北省承德市滦平县东南部，下辖13个行政村。当前，多产业模块合力助推乡镇经济运行势头良好，产业特色鲜明，发展势头强劲。

“这一个菌棒大概能出5茬菇，总产量在2斤左右。头一茬大概6两，然后依次递减。一个菌棒出6个月，几乎一个月一茬菇。每个月有半个月的出菇期，半个月的休菌期。”清秀文静的高慧颖一边检查大棚里香菇的生长情况，一边向承包大棚的村民讲解香菇培育的知识要点。

高慧颖毕业于北京工业大学计算机专业，曾赴澳大利亚留学。2010年，怀揣建设家乡的理想与热情，她辞去在银行的工作，回到家乡，学习菌菇种植，并于2015年在长山峪镇创办公司，建设种植基地。“这边的气候比较适合种香菇，离北京和天津也近，销售相对便利。”经过数年精心建设，如今的香菇种植基地栽培规模达200万袋，年产食用菌鲜品1500吨，并且实现了四季出菇。

来基地工作的村民都表示，在经过一系列培训后，技术水平提高了，收入也不断增加。他们中还有不少人成了香菇种植基地的股东。“为了鼓励大家把活干好，我们每年固定拿出一部分收益分给工人。通过企业发展带动周边有意愿的农户种植香菇，让他们在自己家门口就可以创业，人人都能为乡村振兴贡献力量！”高慧颖说。

“这里瓜果飘香，还有可供观赏的动物以及游乐场，我们周末经常过来聚会。”在位于长山峪镇的康赛庄园外，几名来自承德市区的游客热情地向记者介绍。庄园集果蔬种植、畜禽养殖、休闲观光为一体，融“观赏、食宿、娱乐、体验”于一园，受到周边城市越来越多消费者的关注。

“我们这里的船模产业始于1995年，至今已有28个年头。”航海之窗模型有限公司创始人万晓笠介绍，“来长山峪镇试水船模制造出于偶然，没想到在这里发展得越来越好。”如今，公司已设有3D打印、激光切割、手工加工、喷漆、超大型船模制作等多个专业车间，未来还将进一步升级和扩建。

天色渐晚，各个船模生产车间仍在紧张忙碌地运转。“目前，我们不仅可以进行批量化作业，还可以进行定制化生产和输出。”万晓笠说，“经过一段时间的探索，‘企业+农户’的运作模式日臻成熟。我们将继续在人才引进、电商培育、工业创新、平面设计和视频编辑等方面多做思考，多下功夫。助力乡村振兴，助推特色小镇建设，钻研产业升级，我们将为长山峪镇的产业专业集聚、合作创业创新继续出力。”

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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