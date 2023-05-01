本报记者 强郁文

数据来源：国家统计局

图为市民游客在湖北武汉江汉路购物消费。

李 辉摄（影像中国）

新时代活力奔涌，新业态加快发展，新职业不断兴起。随着中国经济高质量发展的推进，新职业新岗位如雨后春笋般加速萌发，更多的职业选择，为更多人搭建了人生出彩的舞台。

新业态催生新职业，新职业激发新活力。成千上万新职业从业者敢闯敢干，为中国经济高质量发展贡献了一分坚实的底气。他们是亿万普通劳动者的缩影，正是每一位劳动者朝向梦想的努力奔跑，让中国始终生机勃勃，充满旺盛活力。

习近平总书记指出，人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造。让我们一起，用劳动成就自己的梦想，用创造推动国家的发展。

——编 者

一栋栋老建筑旁，店铺林立，彩色招牌令人目不暇接。江汉路步行街，这条历史悠久的繁华老街地处湖北省武汉市中心地带，是许多游客心中的“打卡地”。

结伴而行的外卖运营师邓帆和易杨却无心闲逛。两人大步流星穿过人潮，直奔江汉路商圈的餐饮店——今天，他们要拜访两位客户。

外卖代运营——

用数据给消费群体画像

“您有新的外卖订单，请及时处理……”顺着步行街拐进巷口，一家手撕烤鸭店外香气扑鼻。“订单量一天天涨起来，这都要感谢你们！”见到邓帆和易杨，店主李林峰笑逐颜开。

今年3月，李林峰投资10万元开了这间4平方米的小店，制作手撕烤鸭。刚开业时，生意红火。第二个月，客流量大幅下滑。“味道还是一样好，怎么没人买了？”望着卖不出去的一炉烤鸭，李林峰皱起眉头。

“最初图个新鲜，连续买了三五次，吃腻了。”家住附近的客户告诉他。

小店辐射范围有限，线上转型迫在眉睫。“可是外卖平台规则复杂、新玩法多，我们没经验，也不会拍照、作图、写文案，订单少得可怜。”李林峰说。

一天，他偶然点开外卖平台上的“代运营”功能。没过多久，平台方打来电话，沟通需求后，将一家专做餐饮数字化运营的网络科技公司介绍给他。

邓帆和易杨就是这家公司的工作人员。“我们的任务是运用数据分析等数字化手段，帮助餐饮店提高竞争力。”邓帆说。

邓帆在外卖软件后台调取了店铺一个多月以来的订单量、客单价、进店率、下单率等数据，对小店做了一番细致了解：从消费者评价来看，这家店口味不错，但示例图片不美观、文字描述不清晰；店里只卖烤鸭，品类单一，消费有周期性；店主不善运营，新客不愿来，老客留不住。

在邓帆的建议下，李林峰开始调整餐品结构，免费赠送米饭、添加萝卜干等小配菜做成套餐；通过满减优惠等，刺激新客消费；成立回头客粉丝群，定期抽奖、发放小礼包……

几天时间，外卖店风格便焕然一新。两周，下单量翻了一番！李林峰惊喜不已。

“效果来自对大量数据的精准分析。”邓帆解释，“比如满减优惠，该减几元？有时候，少1元没效果，多1元则商家亏本。但通过数据，我们能给消费群体画像，判断消费者购买偏好。每一步如何做，都有对应的依据。”

邓帆说，像烤鸭店这样的商户，他服务的还有10多家，“一天至少要打开几十次外卖软件，回复1000多条商家咨询。”

短视频营销——

“云体验”带火新产品

在江汉路步行街的中心地段，一家饮品店门口排着长队。

“来，尝尝我们的‘网红’产品！”店主肖剑雄给邓帆和易杨递上椰子水。

“最近销量怎么样？”

“假期游客多，一天能卖三四百单。”

几个月前，肖剑雄在朋友圈看到椰子水的消息，果断决定投资入伙，拿下该品牌华中地区独家代理权。“垂直、细分的领域，市场竞争少；现在的消费者看重食品健康，天然饮品潜力很大。”肖剑雄说。

酒香也怕巷子深。椰子水在本地认知度不足，如何“一炮打响”？肖剑雄第一个想到的方法，就是在短视频平台做推广。

没有人员、缺少设备，怎么做？在平台方引荐下，肖剑雄接触了4家网络科技公司，最终决定与邓帆和易杨团队合作。

“我们建议，邀请短视频博主实地探店，在本地用户中精准投放互联网广告，通过‘云体验’增加曝光度；同时随视频发放折扣券，用低价策略吸引消费者到门店核销。”易杨说。

“没想到，视频一上线，1000张折扣券‘秒’光。第三天，两个店员就忙不过来了，我开车十几公里赶来帮忙。”肖剑雄笑道，“再这样下去，要亏本了！”

“别担心，假期过后，我们还要对照销量和成本，对价格进行梯度调整。”易杨说，短视频直接给商家带来客流，短短一周时间，椰子水已经迅速占领武汉市场，“速度超出预期。”

跨越数字障碍——

越来越多小店拥抱新工具

电脑前，邓帆和易杨的上司——90后青年江泽宇浏览着一张张销量数据表。

2020年，江泽宇在海外取得人工智能方向的硕士学位。回国后，他发现许多曾经专做线下生意的餐饮店开始做起外卖，但很多商家并不熟悉外卖平台的规则，也不会分析数据，“东西虽然好吃，却总卖不好”。江泽宇看中机会，决定创业做餐饮数字化运营业务。

入行近3年，今年在他眼中格外不同。“过去，我们的客户多是大型餐饮店，其中不少是连锁店。而现在找上我们的，有七八成是投资在10万至20万元的小店。”江泽宇说。

负责江汉路商圈个体工商户注册登记的工作人员告诉记者，今年春节后，这里每天接待的个体户数量几乎翻倍。一季度，江汉路商圈日均客流达25万人次以上，节假日单日客流达38万人次。

“强劲的消费活力，给餐饮小店带来巨大商机。”江泽宇说，“不过，由于不懂技术，许多小店店主面临稳定发展的难题。我们存在的意义，就是帮助他们跨越这道数字障碍。”

实际上，拥抱新工具已成为许多小店店主的共识。肖剑雄从10多年前开始做饮品小店生意，“过去，我们的客户主要在线下、在方圆几里内，现在少说有一半客流来自线上转化。网络社交平台给了消费者更多选项，倒逼从业者推陈出新，市场上产品越来越多，要想赚钱，就得‘抓’住用户的心。”

江泽宇说，两年多以来，公司累计帮助近万家餐饮商户通过外卖增收上亿元，通过新媒体营销增收数千万元。据他介绍，目前在武汉和他从事同样业务的公司并不多，消费复苏和餐饮店转型需求旺盛的状态下，教店主们运用新工具新理念来运营，是一片蓝海。

在李林峰的手撕烤鸭店门口，一块招牌十分醒目：“买整只烤鸭送5元代金券 多种口味任君选择”。这是他根据两个月以来的开店经验自己设计的，促销效果不错，准备推广到线上。“我签订的运营服务期是3个月。要多学点东西，当外卖店交回自己手上的时候，也能使出‘十八般武艺’。”李林峰说。

本期统筹：蒋雪婕

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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