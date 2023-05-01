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依托数字化  塑造新优势

本报记者  林丽鹂
2023年05月01日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年一季度，餐饮收入12136亿元，增长13.9%，特别是3月份，餐饮收入3707亿元，增长26.3%，餐饮消费市场加快恢复向好。

　　上扬的数据曲线背后，是一幅幅餐饮复苏的生动画面。“无人餐车”亮相北京地铁；四川成都“火锅巴士”穿行各大商圈……加快回归的城市“烟火气”，彰显着中国经济的强大韧劲和旺盛活力。

　　数字化转型正在加快。如今，开一家餐饮小店，不仅要看门前有多少客流，还要看手机上有多少关注。这也催生了外卖运营师等数字经济新兴职业从业者，他们像军师，结合市场竞争形势设计运营策略，帮助店家提高商业竞争力。美团研究院调查显示，外卖运营师岗位有一定的门槛，大学本科及以上的从业者占比为32.6%，专科学历从业者的占比达到46.8%。越来越多的餐饮小店依托数字化、塑造新优势，用数据分析、用户运营、平台运营、产品研发等数字技能，加快转型升级步伐，优化线上线下服务。

　　投资者信心逐渐增强。走进北京的商场，会发现不少店铺装修开业，零售物业市场租赁正在回暖，餐饮新增店铺比例超过其他业态。巴奴毛肚火锅品牌相关负责人马俊彦介绍：“北京门店一季度平均翻台率最高可达5.3，单日翻台率最高可达7.5，用餐高峰期等位在150桌左右。顾客的热情就是我们投资的信心，一季度我们在北京连开三家门店。下一步，在全国仍有新店陆续开业。”企查查数据显示，一季度，我国餐饮业新增76.2万家企业，同比增加30.5%。

　　餐饮业是恢复和扩大消费的重要领域，从餐饮市场的强劲复苏中，可以看到国内消费市场整体向好的态势。国家统计局数据显示：一季度，我国社会消费品零售总额同比增长5.8%，回升明显，3月同比增长10.6%，比1—2月份加快7.1个百分点。

　　当前，餐饮业营业收入占我国社会消费品零售总额比重10%以上，吸纳就业超过2000万人，对交通、旅游、住宿等多个产业的带动作用明显。

　　消费加快复苏将有效带动企业经营改善，推动供需两端双向回暖，为经济运行整体好转提供坚实支撑。一季度，最终消费对我国经济增长贡献率增至66.6%，是三大需求中拉动经济增长的最主要因素。

　　未来，随着促消费相关政策举措逐渐丰富、落地生效，消费有望进一步复苏，持续发挥拉动中国经济的强引擎作用，满足人民日益增长的美好生活需要。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月01日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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