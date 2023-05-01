本报上海4月30日电 （记者田泓）4月29日，由商务部、中央广播电视总台、上海市人民政府共同举办的2023国际消费季暨第四届上海“五五购物节”正式启动。

启动仪式现场连线上海、江苏、浙江、安徽等长三角省市重点商圈，展示城市联动、活力奔涌的消费现场。15家中外企业代表联袂登场，聚焦消费新业态、新模式、新体验，现场发布多项各具特色的促消费优惠活动，激发消费热情。

2023国际消费季是商务部“消费提振年”六大主题活动之一，通过“国际国内、线上线下、政府企业、中央地方、贸易消费”综合联动，提升消费国际化、品质化、便利化水平，畅通全球优质商品和服务产销对接、交流合作，促进消费升级和潜力释放，于5月至12月在全国范围内组织开展。

同步启动的第四届上海“五五购物节”以“潮起上海 乐享消费”为主题，购物、文旅、美食、赛事、展览五大领域联动。上千场系列活动将涵盖劳动节、青年节、儿童节、端午节等节日，发力新客群、新供给、新场景，共同打造一场精彩纷呈、提振信心的消费盛会。

中央广播电视总台在上海世界会客厅现场组织直播带货，在线分享“沪”字号国货、科技农货、上海对口援建地区特色好物。

启动仪式后，举办了第二届国际消费中心城市论坛，并发布国际消费中心城市发展报告。

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 04 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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