本报北京4月30日电 （记者王浩）据中国南水北调集团有限公司统计：截至4月29日，南水北调东线一期工程自2013年11月正式通水以来，累计向山东省调水量突破60亿立方米，惠及沿线12个市、61个县（市、区），受益人口超6700万。

南水北调东线一期工程利用京杭大运河及其平行河道逐级提水北送。其中，东线一期工程在山东境内全长1191公里，与配套工程体系构建起“T”字形骨干水网格局，实现了长江水、黄河水、当地水的联合调度、优化配置，有效缓解了当地缺水问题，地下水水位持续下降的趋势得到控制。工程已连续9个年度圆满完成向山东供水任务，为受水区经济社会发展提供了有力水资源支撑，综合效益显著。

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 04 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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