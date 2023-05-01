樊曦、王优玲、姜琳、周圆

春天的中国，生机勃发，万象更新。

4月30日，在“五一”国际劳动节到来之际，习近平总书记向全国广大劳动群众致以节日的祝贺和诚挚的慰问：“希望广大劳动群众大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，诚实劳动、勤勉工作，锐意创新、敢为人先，依靠劳动创造扎实推进中国式现代化，在强国建设、民族复兴的新征程上充分发挥主力军作用。”

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。开局关乎全局，起步决定后程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各行各业劳动者踔厉奋发，笃行不怠，在全面建设社会主义现代化国家新征程上书写奋斗新篇章。

锐意进取，发挥主力军作用

习近平总书记的节日祝贺和诚挚慰问，激励着亿万劳动者诚实劳动、勤勉工作，锐意创新、敢为人先，在平凡的岗位上创造着不平凡的业绩。

谷雨刚过，春播近在眼前。在“大粮仓”黑龙江，北大荒集团建设农场有限公司的农机具停放厂里，机务手许志国正在给农机安装喷淋设施。“大铁牛”的犁刀即将划破沉睡一冬的土地，一粒粒种子扎进黝黑的土地里，播种新的希望。

从事机务工作40年来，许志国一直在探索农机与农艺相结合之路，在农业生产实践中完成了50多项农业技术改良和机械改装。由他主导设计的多项技术在垦区得到推广，农作物产量显著提高。

如今，年近六旬的许志国仍在不断学习新技术、新技能，“总书记希望我们锐意创新、敢为人先，我要跟上现代农业发展的步伐，可不能成了‘老把式’。”他说。

新时代必是大有可为的时代。乡村振兴的田间地头、热火朝天的生产车间、严谨有序的科研院所……处处皆是一派生机勃勃的劳动景象。

陇原大地，春耕“椒响曲”已经奏响。在甘肃白银市靖远县东升镇农业产业园内，备苗、铺膜、滴水……王定业和村民们忙着为种植朝天椒做准备。

“去年，我们合作社种了1000多亩朝天椒，毛收入800万元左右。今年，乡亲们劲头更足了。”几年前，走南闯北多年的王定业选择回到家乡办起专业合作社。在当地政府的帮助下，他发挥经商方面的才能，引入朝天椒标准化种植和产销一体化的运营模式，使“小辣椒”变身“大产业”，他自己也成长为乡村振兴“领头雁”。

“农村天地广阔，投身乡村振兴大有可为。总书记勉励我们诚实劳动、勤勉工作，接下来，我要继续做好‘土特产’文章，为乡村振兴蹚出更多新路子。”王定业信心满满。

四川龙门山脉腹地，天刚擦亮、山谷静谧。调试设备、检查作业工序……成兰铁路跃龙门隧道内，中铁十九局项目负责人孙松带领团队已经忙活开来。

今年，孙松将迎来在跃龙门隧道度过的第11个“五一”。10余年来，“不跃龙门誓不还”的誓言激励着他和工友们坚守岗位、追求卓越，克服地震断裂带、高地温、高地应力等10余种不良地质带来的重重困难。

“现在项目进入了静态验收前的冲刺阶段，离正式开通又迈进了一步。越是紧要关头，越要确保安全和品质，交付对得起良心的‘放心工程’。”孙松说。

劳动创造幸福，实干成就伟业。

新起点、新征程，广大劳动者牢记总书记嘱托，积极投身中国式现代化的伟大实践，与祖国同成长、与时代齐奋进，在强国建设、民族复兴的新征程上充分发挥主力军作用。

扎根坚守，用劳动创造幸福生活

4月30日，清晨5点，内蒙古赤峰市，全国劳模、赤峰京环环境服务有限公司红山作业中心人工作业队七中队中队长李文玲与队员们已经到达自己负责的区域。

“把街路扫干净，我的心里才踏实。”李文玲说，身为劳模，更要遵循习近平总书记的指引，带头弘扬劳模精神，以扎扎实实的工作回馈祖国和社会，发挥好主力军作用。

一分钟扫帚挥动40多次，一天弯腰近2000次……李文玲已经在环卫清洁岗位上工作16年，晴天一身汗、雨天一身泥、冬天一脸霜。辛苦工作的背后，是她从未迟到早退，16年如一日的坚守。

时代在变，奋斗底色不变。诚实劳动、勤勉工作，锐意创新、敢为人先，正是广大劳动群众大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的人生写照。

祖国大西北，宁夏银川。4月29日下午4点半，外卖女骑手丁国梅麻利地穿起工服、戴上口罩、戴好头盔，风风火火开始了晚高峰送餐。

“风吹日晒雨淋是家常便饭，但只要肯拼肯干，一分耕耘就有一分收获。”丁国梅说。过去两年多，她日均送餐30余次，一年骑行配送距离超过5万公里，在用户一声声“谢谢你”中成长为全年无差评的骨干骑手，2023年荣获“全国五一巾帼标兵”荣誉称号。

“听到了总书记的节日祝贺和慰问，我更理解‘劳动最光荣’的意义。干一行、爱一行、精一行，我奔驰在路上，要努力拼搏，为人们的生活贡献光和热。”

千里之外的大西南，4月30日一早，全国五一劳动奖章获得者、云南省盐业有限公司昆明盐矿盐硝分厂副厂长徐刚来到厂内查看卤水、冷凝水质量等各项指标和盐产量、硝产量。从一名制盐工人变成技改能手，徐刚从事轻工业制盐工作30年来，在制盐方法上取得重大技术突破，大量节约蒸汽成本。

“总书记的祝贺和慰问为企业接下来的发展指明了前进方向。我们的成绩全部是劳动创造的，企业将着力提升职工的技能水平，激发职工的劳动热情。”徐刚说。

在云南元谋县平新450MW复合型光伏基地项目，云南省五一劳动奖章获得者、中建三局云南分公司安全总监蒲札已坚守在这个山地光伏项目上500余天。面对山地施工常见的高温、毒虫等挑战，蒲札说：“发挥模范带头作用，守住安全红线，我们要为项目安全生产奠定坚实基础。”

习近平总书记说：“正是因为劳动创造，我们拥有了历史的辉煌；也正是因为劳动创造，我们拥有了今天的成就。”

踏踏实实做事，勤勤恳恳劳动。在中国奋进的脚步里，劳动和奋斗始终是不变的最强音。

用心用情，营造崇尚劳动的良好氛围

习近平总书记强调，各级党委和政府要充分激发广大劳动群众的劳动热情和创新创造活力，切实保障广大劳动群众合法权益，用心帮助广大劳动群众排忧解难，推动全社会进一步形成崇尚劳动、尊重劳动者的良好氛围。

“五一”前夕，南京宪法主题公园邀请建园的劳动者回来“做客”：享受专场讲解，参观升国旗仪式，接受少先队员献花。

“之所以用这么隆重的仪式邀请建设者回来，就是要表达我们的尊重。通过这些看得见的形式，让大家感受到劳动的光荣和价值，真正让尊重劳动、尊重劳动者‘看得见’‘可感知’。”南京市人大常委会新闻发言人王利民介绍说，我们将按照习近平总书记要求，进一步在全社会弘扬劳动精神、工匠精神。

4月27日，北京人民大会堂，2023年庆祝“五一”国际劳动节暨全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰大会在这里隆重举行。

站在领奖台上，湖南省人民医院肝胆胰微创外科主任尹新民难掩激动的心情。在他看来，自己获得五一劳动奖是对一线医护人员的激励，也是对劳动者耕耘奉献的肯定和褒奖。

从医34年，以娴熟精湛的微创技术救治了数以万计患者，实现了肝胆胰手术微创率98%以上……尹新民用出色的业绩诠释了医者仁心。他说，正是党和政府的关怀、鼓励和支持，不断激发自己的干事热情和创造潜能。

党的十八大以来，习近平总书记始终心系劳动者，多次在重要会议、重要场合围绕崇尚劳动、热爱劳动，维护劳动者合法权益等发表重要讲话，以崇高礼遇褒奖劳模，营造向劳动模范致敬、向先进楷模学习的良好氛围。

在河南濮阳，20岁的姜雨荷带学生们刚刚参加完省里第二届职业技能大赛。曾获2022年世界技能大赛冠军的她，如今成为河南化工技师学院最年轻的教师。

在手机上看到习近平总书记对劳动者的祝贺和慰问，姜雨荷感慨地说：“领导、老师、专家、教练一路引领我走向技能成才的广阔道路，彻底改变了我的命运。身处一个‘劳动光荣、技能宝贵、创造伟大’的时代是多么幸运。我也会用我的实际行动去影响更多年轻人，让他们真正从技能中受益、用奋斗照亮梦想。”

“光荣属于劳动者，幸福属于劳动者”“历史长河波澜壮阔，一代又一代人接续奋斗创造了今天的中国”……

制定推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见；引导企业依法合规用工，积极维护新就业形态劳动者劳动保障权益；开展人力资源市场清理整顿，坚决打击各类就业侵权行为；指导各地合理调整最低工资标准……一系列举措陆续推出，为劳动者“撑腰”、为劳动者“解难”。

展望前路，神州大地日新月异，强国建设、民族复兴的画卷不断铺展。广大劳动者焕发干事创业的热情，汇聚起奋进新征程、建功新时代的强大力量。

新华社北京4月30日电

(责编：王震、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经