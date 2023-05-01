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今年一季度全国网信系统累计约谈2203家网站

2023年05月01日05:38 | 来源：新华社
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据新华社北京4月30日电记者30日从国家网信办获悉，2023年一季度，全国网信系统进一步加大网络执法力度，健全制度机制，增强工作队伍，规范网络执法行为，持续推进“清朗”系列专项行动，依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈网站2203家，暂停功能或更新网站48家，下架应用程序55款，关停小程序12款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站4208家。

据悉，各级网信部门结合开展整治“自媒体”乱象、春节网络环境整治等“清朗”专项行动，依法查处“日报头条”“华人卫视”“苏观天下”等一批违规从事互联网新闻信息服务、破坏网络传播秩序的网站，督促网站平台依法依约处置相关账号；依法关闭“人民新闻报网”等一批假冒仿冒或侵权网站。

针对新技术新应用未经评估上线、违法处理个人信息等违法违规行为，依法对存在相关问题的“山地卡车运输”等移动应用程序采取下架措施，责令未经安全评估的相关网站下线有关功能。同时积极做好违法问题移动应用程序的整改上架工作，“早晚天气”等12款移动应用程序复核上架，相关属地网信办依法加强监督管理。

(责编：王震、李楠桦)
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