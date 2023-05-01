谷雨时节，生机勃发。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各地各部门团结奋进，采取扎实举措，经济社会全面恢复常态化运行，经济增长好于预期，经济运行实现良好开局。4月以来，全国各地坚定信心锐意进取，乘势而上，持续巩固经济回升向好发展态势，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

形成合力，统筹推动经济运行持续好转

空中俯瞰，97根桩基宛如梅花桩，整齐笔挺屹立于江面。4月15日，世界在建最大跨度钢箱梁悬索桥张靖皋长江大桥的关键工程——南航道桥南主塔桩基施工完成。

张靖皋长江大桥建设指挥部现场指挥长李洪涛说，大桥连接江苏苏州、泰州和南通三市，对于落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略、有效完善区域路网布局、推进跨江融合发展具有十分重要的意义。

重大项目是经济发展的“压舱石”，多地牵住重大项目这个“牛鼻子”，不断为高质量发展夯基垒台、增添动力——

4月10日，沈白高铁上屯1号隧道顺利贯通，提前15天完成施工作业；23日，安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程开工；25日，济南新旧动能转换起步区示范区全面启动建设……

项目建设加速跑，踏青出游迎热潮。

傍晚时分的新疆国际大巴扎景区，熙熙攘攘，好不热闹。街道两侧琳琅满目的手工艺品和美食摊位整齐排列，极具新疆风情的建筑和动感热情的歌舞吸引着每一位到此的游客。

旅游业是拉动消费、促进经济发展的重要动力。从出圈的淄博“烧烤专列”、满员的陕西“油菜花专列”，到西南各地的“熊猫专列”……“五一”假期近在眼前，百姓出行、旅游的热情持续高涨，热门旅游地的车票、门票再现“一票难求”，释放我国经济恢复向好的暖意与活力。

“就像过节一样！”时隔三年后，被誉为中国外贸“晴雨表”和“风向标”的广交会首次全面恢复线下举办，看到久违的热闹场景，一名外国采购商发出感叹。

一季度，我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%。其中，新增出口订单金额增长的企业比重连续三个月环比提升，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品成出口爆款，合计出口增长66.9%……外贸稳中向好的“韧实力”和竞争力再次彰显。

国家统计局新闻发言人付凌晖说，中国经济整体恢复向好的态势，为实现全年的发展预期目标奠定了较好基础。

提质增效，不断汇聚高质量发展的强大动力

4月，设立已有6个年头的雄安新区，塔吊林立，货车穿梭，一派热火朝天。

在雄安新区科创中心中试基地，4座标准化厂房、1栋配套生活中心已经建成。“通过3年免收租金、2年减免租金的方式，这里已吸引了众多芯片设计、无人驾驶研发等高端制造企业入驻。”基地负责人魏丽说。

产业集聚、人才汇聚，新动能源源不断。河北邢台，单晶硅产业集群成为特色“名片”；山东济南，中科新经济科创园等重大园区载体启用运营；贵州贵阳，大数据产业集群吸引更多“贵漂”……

新机遇汇聚新动能，新动能跑出“加速度”。

4月，国家会展中心（上海），第二十届上海国际汽车工业展览会如火如荼举行。

本次展会，新能源、电动化和智能化成为众多新车发布会主旋律，国产新能源车型达186个，中国车企加速全球布局。

滴滴概念车搭载机械臂为无人驾驶提供更优质服务，腾讯云智能车载语音助手根据反馈做出更及时响应，华为高阶智能驾驶系统2.0实现更广泛驾驶应用……跨界潮头企业带来更多“黑科技”。

“希望通过软硬件架构、大规模智能算法和智能场景体验三大支点，以人工智能的力量创造智能交通场景体验。”智己汽车联席CEO刘涛说。

高质量发展，靠行业增添动力，更靠市场“细胞”焕发活力。各地各部门把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，持续提振发展信心、稳定市场预期。

主动进行多轮变革，始终保持发展定力，福建专精特新“小巨人”企业新大陆集团实现了二维码解码芯片技术的“突围”。如今，围绕二维码核心技术，新大陆拓展出自动识别、智能支付等更多新产业、新业态。

保障供应链安全、增强产业特性，专精特新企业不断发力。天津宜科自动化股份有限公司，传感器等产品年产值超10亿元；沈阳工业泵制造有限公司，其产品出口50多个国家和地区；湖南响箭重工科技股份有限公司，订单有一半来自海外……

工信部运行监测协调局局长陶青表示，将持续完善以企业为主体的技术创新体系，进一步加强政策引导和资源统筹，为高技术制造业发展提供良好环境。

兜牢底线，切实保障和改善民生

走进浙江经贸职业技术学院校园招聘现场，拿着简历的学生在各企业招聘点来往穿梭。

“我学的是汽车营销与服务专业，但想尝试新的职业。”大三学生牟亚斌拥有专业职业技能证书，还通过了全国计算机等级考试一级，手握多个“筹码”，就业心中不慌。

就业是民生之本、发展之基。4月14日召开的国务院常务会议提出“认真做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务”。招聘季当下，各地多措并举，持续强化就业优先导向：

江苏提出今年开发不少于10万个青年就业见习岗位，湖北提出支持企业稳岗留工等5条稳岗用工举措，天津举办退役军人就业招聘活动吸引上百家用人单位参加……

统计数据显示，一季度全国城镇新增就业297万人，同比增加12万人。

年轻人为梦想而拼搏奋斗，老年人因关怀而乐享生活。

中午不到12点，安徽安庆市大观区石化路街道大湖社区的老年食堂内就坐满了前来就餐的老年人。窗明几净、饭菜热腾，大家边吃边聊，气氛温馨。

“中午有10道至12道菜品可选，干净卫生，吃着放心，60岁以上的老年人还有就餐补贴。”大湖社区党委书记陈长珍说，老年食堂的开设，解决了社区内数千名老年人“在哪吃”“吃什么”的“小事大难题”。

悠悠万事，民生为大。

国家卫生健康委开展紧密型县域医疗卫生共同体建设进展监测工作，持续推动优质医疗资源下沉；世界读书日来临之际，多地开展形式多样的活动倡导公民积极参与全民阅读，不断提升公共文化服务水平……4月以来，医疗、教育等领域新举措不断，持续改善民生。

谷雨时节，春风十里茶飘香。四川雅安市名山区的世界茶都茶叶交易市场正迎来各地茶商，询价声此起彼伏，各色川茶静候佳客。

今年以来，名山区鲜叶价格有所提高，茶农采茶热情高涨，收入也有了一定的保障。“这段时间，最多一天我卖了快13斤鲜茶叶，当天就赚了300多块。”62岁的茶农詹成香说。

一批特色良种，拉动一个产业，致富一方民众。甘肃陇南的油橄榄，山东泰安的泰山黄精，河北邯郸的羊肚菌……长势喜人的农产品，喜笑颜开的农家人，借助高质量发展的春风，行走在共同富裕的大道上。

4月，春夏交替之时，全国各地各部门努力夯实一季度“稳”的基础，坚定汇聚二季度“进”的力量，以奋发有为的姿态，汇聚干事创业的激情，彰显中国经济更加光明的发展前景。

新华社北京4月30日电

(责编：王震、李楠桦)

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