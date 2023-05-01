李凤双、闫起磊、岳文婷

“沙河玻璃”成为行业风向标，“南和宠粮”畅销全国各地，“清河羊绒”享誉国际市场……河北省邢台市通过科技赋能、品牌培育和龙头带动，推动全市40多个特色县域产业集群持续迸发新活力，为高质量发展不断注入新动力。

科技赋能 升级优势产业

单晶硅产业集群是邢台市宁晋县的一张特色“名片”。走进晶澳太阳能科技股份有限公司5G智能车间，只见机械手臂、自动导引运输车等智能化生产设备紧密协作，高效生产。

“生产技术的迭代更新是保持市场竞争优势的关键，近年来，我们这个车间陆续进行了8次升级改造，相比上一代车间，当前的生产效率提升了4倍。”公司综合部副经理侯晓燕说，“今年以来，订单持续增长，智能化既保证了产品的质量，又提升了供应能力。”

在宁晋县城东部光伏产业园内，晶澳太阳能科技股份有限公司的新上项目建设如火如荼。部分厂房开始设备安装，生产技术将实现再升级。宁晋县委书记王涛说，2022年，全县单晶硅、电线电缆等五大特色产业集群实现总营收991亿元，新项目的投产将进一步助推县域经济增长。

今年以来，聚焦特色产业转型升级，邢台市加快谋划推进重大项目建设，一季度集中开工项目256个，总投资超过600亿元，加速释放高质量发展活力。

品牌培育 拓宽市场空间

邢台市南和区宠物产业发达，宠物食品特色产业集群已吸纳10万人从业。在华兴宠物食品有限公司，生产线满负荷运转，一辆辆运输车装货忙，各类产品发往北京、上海等地。

“今年一季度，公司销售收入约1亿元，继续保持增长势头。”公司负责人冀叶军说，好的市场行情不仅得益于新品研发，也得益于政府和企业协力打造品牌。

据介绍，南和区每年举办宠物产业博览会，吸引国内外企业参展交易，不断提高“南和宠业”声誉，叫响“南和犬猫粮”等区域公用品牌。

在安美桥（南宫）羊绒制品有限公司生产车间，设备有序运转，工人们忙着赶制订单。“过去，羊绒制品在天气变暖时转入淡季，但今年开春以来，我们订单量充足，适合春夏的丝绒混纺面料一直处于满负荷生产状态。”公司总经理高瑞星说。

为了使高档服装服饰产业集群实现“淡季不淡”，南宫市成立了羊绒、毛皮、毛毡等行业协会，引导企业创新产品、参加国内外展会，让品牌影响力得到明显提升。

近年来，邢台市强化品牌培育，引领企业拓展市场空间。全市现有中国驰名商标44件，企事业单位还主导或参与制修订国家标准98项、行业标准75项、团体标准97项。

龙头带动 释放聚集效应

在位于隆尧县的今麦郎食品股份有限公司的方便食品产业扩能项目工地现场，工人们铆足干劲，加紧施工。“扩能项目建成以后，将增加冻干蔬菜、腌菜等40条生产线，预计年产值增加16亿元。”公司品保科科长王冬娟说。

围绕做强、做优、做大食品产业集群，隆尧县相继出台了一系列支持政策，推动食品产业共建共享、匹配链接，吸引上下游企业落户。隆尧县现已培育食品加工及配套企业100余家，涉及方便面、饮品等产品200余种。

邢台市坚持以龙头企业为引擎，带动产业集群集聚发展，探索“集群化发展、园区化承载、大项目带动、大企业引领”的发展之路。同时，不断深化“放管服”改革，实施“链长”负责制，定期会商并协调解决产业发展中遇到的困难。

今年以来，全市经济总体稳中有进、进中提质，特色产业集群发展韧性进一步增强。

“我们将继续壮大特色产业集群，持续释放聚集效应。”邢台市工业和信息化局局长宋红卫说，到“十四五”末，全市特色产业集群营收预计将在2021年基础上翻一番。

新华社石家庄电

(责编：王震、李楠桦)

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