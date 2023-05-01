科技日报讯 （记者马爱平）4月26日，《自然》杂志在线发表了中国农业大学农学院小麦研究中心最新研究成果：研究团队通过多年大规模田间表型调查和遗传学研究，鉴定到一个显著提升小麦群体产量的关键位点，为培育高产高效半矮秆小麦新品种提供了重要基因资源和新的育种策略。

“关键基因的发掘和利用，对小麦产量遗传改良起到重要推动作用。比如，20世纪中叶的‘绿色革命’通过利用Rht-B1b或Rht-D1b等矮秆基因，显著降低小麦株高，提高了收获指数，从而实现了单产的大幅度提升。但是，上述矮秆基因同时存在粒重和氮素利用效率显著降低等不良效应。因此，挖掘和利用新的矮秆基因资源，一直是小麦遗传育种领域关注的热点问题之一。”论文通讯作者、中国农业大学教授倪中福告诉科技日报记者。

中国农业大学农学院小麦研究中心历时10年，基于正向遗传学研究策略，在小麦4B染色体短臂上鉴定到一个协同提升小麦产量和氮素利用效率的半矮秆位点。利用这个关键位点，可以培育出矮秆抗倒、高产和氮素高效利用的小麦品种，在突破现有绿色革命品种产量瓶颈方面，具有重要的育种价值。

(责编：王震、李楠桦)

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