据新华社杭州4月30日电 （记者许舜达）记者从浙江省农业农村厅获悉，5月1日12时起，东海将全面进入伏季休渔期。浙江全省除钓具外的所有作业类型渔船，以及为捕捞渔船配套服务的捕捞辅助船，将统一进入休渔期，目前已有万余艘渔船归港休渔。

根据浙江省农业农村厅日前发布的《2023年浙江省海洋捕捞休渔禁渔规定通告》，小型张网渔船开渔时间为8月16日12时，其他作业渔船开渔时间为9月16日12时。如有桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网4种作业类型的渔船需在伏休期间申请开展虾蟹类、中上层鱼类等资源专项捕捞的，均需上报农业农村部批准同意。

“捕捞许可证核定两种作业类型或一种作业类型两种作业方式的，只要其中一个作业类型处于休渔期内，则该捕捞渔船仍要进行休渔。”浙江省农业农村厅渔业发展处相关负责人表示，所有申请捕捞许可证的渔船，不得在休渔期间实施作业变更。

(责编：袁勃、胡永秋)

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