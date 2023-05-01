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探馆数字中国建设成果展：“每一个人的需求都应被看见”

龙敏
2023年05月01日06:18 | 来源：中国新闻网
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上臂截肢残障人士佩戴使用“灵犀手”之后，只经过几分钟的训练，就可以依靠意念控制手部动作，如同健全人一样拿起杯子、做出手势。

正在福州举行的第六届数字中国建设成果展览会上，中国电子科技集团有限公司展出的“灵犀手”，融合了意念控制、人工智能、生物交叉等前沿技术，不仅可以辅助失去上肢的残疾人重新拥有生活自理能力，也可以应用在远程工业操控、虚拟控制等场景中。

“每一个人的需求都应被看见。”该公司工程师沈皓炜接受中新社记者采访时说，“灵犀手”虽是一只机械手，却与人脑“心有灵犀一点通”。通过佩戴在手臂上的肌电手环，可以收集人脑发给手臂的动作指令，利用生物信息处理算法，准确解读并驱动“灵犀手”臂完成动作指令，从而帮助残障人士解决日常吃饭、穿衣、喝水等基本需求。

作为第六届数字中国建设峰会的重要组成部分，本届成果展吸引来自全国各地300多个政府部门、机构和数百家中外企业携最新数字技术创新成果参展，生动展示了数字中国建设的最新成果。展馆内，除了各种炫酷的“黑科技”，像“灵犀手”一样的“暖科技”也倍加吸睛。

中国数字经济总量跃居世界第二，但如何跨越“数字鸿沟”、让老年人等人群在数字中国发展中不掉队依然待解。

蚂蚁集团展厅展示了升级版AI欺诈叫醒产品、防骗码长辈模式、无障碍核身产品等功能。当老龄人被骗子诱导转账时，蚂蚁AI机器人能够以0.1秒的速度向用户发出来电警报，提醒谨防诈骗。截至目前，“AI”叫醒热线已服务超1500万次用户。

蚂蚁集团工作人员潘菲菲说，数字发展确实给老人的生活带来一些不便，但“数字鸿沟”不应成为“服务鸿沟”。该公司打造的“蓝马甲”数字助老实验室，通过技术升级降低老年人使用智能手机门槛，陆续推出升级版AI欺诈叫醒产品、防骗码长辈模式、无障碍核身产品等功能；服务升级提升使用体验，通过不断优化支付宝长辈模式、暖洋洋热线、沉浸式体验课程，助力老人共享数字新生活。

数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。本届成果展首次设立了数字乡村主题展，展示了在近海大围网养殖区混合驱动的仿生金枪鱼、24小时自动耕地犁田的智能拖拉机、在天空可完成喷洒播种的植保无人机等数字化应用场景。

陕西省佛坪县在本届成果展上搭建了专属直播间，邀请本土主播现场直播兜售县域优质网销产品。佛坪县电子商务产业发展办公室主任王聪说，近年来，该县大力发展电商经济，高效推动特色产业提档升级，不断加强网销爆款产品打造和网销品牌推广应用，持续推动农民增收。

兴业银行展区则显示了运用物联网+AI等技术的生物资产监管平台、将“天眼”和AI相结合的创新融资方式等。兴业银行相关负责人表示，将科技能力输送到全国220多家农商行、农信社、村镇银行等农信机构，使农村地区居民和企业也能共享优质的数字化服务。

除了数字中国建设成果展上的“暖科技”，第六届数字中国建设峰会新增设“十佳数字普惠案例”奖项，中国互联网发展基金会在抖音和支付宝公益平台上发起了助力“一老一幼”重点人群数字素养与技能普及提升的公募公益项目，多位与会嘉宾发出“弥合数字鸿沟，促进共同富裕”的建议。

其中，“十佳数字普惠案例”奖项重点关注民生领域，遴选实效性强、惠民程度高，推动数字化技术成果在生活中应用实践，尤其是促进弱势群体融入数字生活的项目案例，比如解决银发老人听力障碍问题、破解居家养老安全难题等案例。

阿里巴巴集团公共事务总裁闻佳在数字素养与技能论坛上指出，互联网和数字技术的普惠性，让所有人都站在同一起跑线，数字普惠突破地域不平衡、贫富差距、性别不平等，让不同地区能共享数字发展的红利。

在第六届数字中国建设峰会主论坛上，新大陆科技集团CEO王晶呼吁，让数据说话，让科技赋能，让国家治理的决策更快速更精准，让人人都有出彩的机会。(完)

(责编：王震、李楠桦)
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