5月1日，移民警察正在检查入境旅客行李物品。新华社发 格热 摄

5月1日，中国普兰口岸恢复人员往来启动仪式在西藏普兰口岸广场举办，标志着普兰口岸正式恢复双向人员往来。

普兰口岸位于西藏阿里地区普兰县，与印度、尼泊尔两国接壤。普兰县境内有冈仁波齐峰和玛旁雍错湖，普兰口岸是印度教徒入境朝拜的必经之地，也是国际旅游者进出中国的通道之一。受全球新冠疫情影响，普兰口岸曾一度暂停通关。在中尼双方的共同努力下，该口岸于2022年12月26日恢复对尼单向出口，2023年3月1日恢复双向过货。（记者陈尚才）

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