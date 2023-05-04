人民网记者 许维娜

山东省乐陵市朱集镇枣林夜市场景。受访方供图

“老板，再来20把羊肉串！”随着夜幕降临，“五一”期间，山东乐陵渤海路美食城烧烤店里人声鼎沸，调料的香气弥漫在空气中，肥嫩的羊肉在炭火炙烤下滋滋作响。店主的吆喝声、食客的交谈声……形成独特的烧烤“交响乐”，一直持续到凌晨，吸引了几千名市民游客前来品尝美食。

“在家门口就能享受旅游的乐趣，体验感非常棒！”山东乐陵杨安镇百味佳新村村民边向军喜悦地说。今年“五一”期间，山东乐陵吸引了20多万市民和游客“家门口赶烤”，逛夜市、赏夜景、吃烧烤、享美食。

今年“五一”假期是疫情防控平稳转段后的首个“小长假”，久违的烟火气在全国各地渐渐升腾，多样的新玩法丰富了老百姓的生活方式，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。

经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

乘高铁、搭飞机、自驾游，寻亲访友、踏青旅游、舒展身心，交通运输部数据显示，“五一”假期，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客超2.7亿人次，日均发送超5400万人次，比去年同期增长162.9%。

熙熙攘攘的人流，热热闹闹的街头，火热的场景映射着中国经济的生机与活力。

以北京为例，北京市文旅局数据显示，“五一”期间，北京市接待游客总量912.8万人次，同比增长198.2%，按可比口径比2019年增长6.6%；旅游总收入134.6亿元，同比增长752.3%，按可比口径比2019年增长13.9%；人均花费1474.4元，同比增长185.8%，比2019年增长6.8%。

截至目前，多家旅游平台也相继公布了“五一”出游数据。来自携程方面数据显示，今年“五一”假期，用户飞行距离达四年最高值，出游半径较去年同期增长25%。跨省酒店预订占比超7成，“宠物友好”“影音房”酒店预订大幅超疫前；国内景区门票票量同比增长9倍，较2019年增长超2倍。

随着出行品质的提升，长线旅游的方式需求强劲，全国各地随处可见旅行团的导游旗迎风招展。数据显示，“五一”黄金周国内跟团游订单量同比去年暴增11倍。假期前两周开始跟团游就进入预订高峰期，较去年提前了整整一周。此外，今年5天以上的跟团游订单占比从2019年的20%涨到30%。

记者注意到，在“淄博烧烤”的现象级流量拉动下，山东省酒店预订量较2019年同期增长近3倍，增速位居全国第一。淄博市酒店预订量较2019年同期增长超10倍，跻身山东省内酒店预订热门城市前五。

除了旅游消费需求井喷之外，旅游消费品质也在稳步提升。飞猪数据显示，今年“五一”假期，整体客单价同比去年又提升了约50%。从订单占比来看，时间长、体验项目多的中长线游订单占比已突破9成；高星酒店的预订量同比去年劲增超7倍。

除了传统热门旅游城市，不少小众旅游目的地也在“溢出”效应加持下，迎来较大客流增长。去哪儿平台数据显示，往年诸如德宏、淄博、甘南、伊犁、喀什、淮安等相对冷门城市，今年“五一”酒店预订量同比2019年增长10倍以上。

来自神州租车方面数据显示，今年“五一”假期，神州租车订单量、出租率等均已超越历史同期，全国平均出租率超90%，峰值出租率超95%，再现了2023年春节租车市场“全面开花”的景象。其中，北京、广州、上海、深圳、成都占据租车热度榜TOP5。

来自T3出行大数据显示，今年“五一”假期，出行数据重回四年高位。4月29日至5月3日期间，用户整体打车出行量较今年春节期间增长超159%，打卡三四线城市、“特种兵”出游、短途旅游、交换旅游火爆。

此外，拥抱乡村也成为越来越多用户的假期旅行选择。携程数据显示，乡村游的整体订单规模已经恢复到2019年五一同期的242%，且在乡村停留3天以上的游客订单占比相较于2019年提升了230%，上海、北京、广州、成都、杭州成为了最热衷于乡村游的城市，00后人数占比超过34%，领先于90后和80后，成为了乡村旅游的主力军。

“今年‘五一’旅游市场的火热，对于国内消费与经济发展会带来多方面的影响。”中国旅游研究院院长戴斌表示，一方面是旅游业持续向好可以稳住国内消费市场的信心，直接带动经济增长。另一方面是旅游消费对产业上游服务业与制造业具有较强的综合拉动作用。同时，旅游业对就业的促进作用也非常可观，而就业的增长将提高居民收入，进而带动整个宏观经济的可持续增长。

(责编：罗知之、高雷)

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