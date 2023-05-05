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铁路“五一”小长假运输圆满收官 旅客发送量再创新高

2023年05月05日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自4月27日铁路“五一”小长假运输启动以来，截至5月4日，全国铁路共发送旅客1.33亿人次，较2019年同期增加2794万人次，其中4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高；货运保持高位运行，重点物资保供运输有力有效，为国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要提供了保障，其中全国363家铁路直供电厂可用存煤量平均保持在30天以上。

国铁集团运输部负责人介绍，今年“五一”假期旅客出行需求旺盛，保障物资供应任务艰巨，是近年来铁路运输的一次大考。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，以主题教育为动力，统筹做好客货运输组织工作，最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，努力改善服务，有力保障了旅客出行和物资供应。

一是千方百计增加运力，满足旅客出行需求。充分发挥世界最大的高速铁路网和先进的铁路网优势，实行高峰列车运行图，日均开行旅客列车达到11347列，较日常增加2300余列，其中单日开行旅客列车最高达到12143列，较日常增加3100余列。根据12306候补购票数据，及时掌握旅客出行需求，通过增开夜间高铁和普速列车，安排动车组重联运行、普速客车加挂车辆等多种方式，增加重点地区、热门方向、旅游城市间的运输能力，全力满足旅客出行需求。小长假运输期间，全国铁路日均发送旅客达到1659.2万人次，较2019年同期增长26.7%。

二是大力提升服务质量，改善旅客出行体验。充分预想准备，积极应对大客流运输组织服务工作，采取增加疏导人员、组织党团员志愿服务、实行分段放行、严控列车超员、加强市政交通接驳等综合措施，确保了旅客出行平安有序。认真做好通风消毒、餐饮供水、卫生保洁等基本服务，加强老幼病残孕等重点旅客爱心服务，加强运输服务资讯信息发布，做好了各项应急准备，进一步提高了旅客出行体验。

三是加强重点物资运输，保障国计民生需要。加强节日期间货物运输组织，全力保障国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。4月27日至5月4日，国家铁路发送电煤3330万吨，同比增长15%，363家铁路直供电厂可用存煤量平均保持在30天以上，保证了企业生产和人民群众生活用电需要。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车开行组织，积极对接外贸企业运输需求，强化国际物流协调组织。小长假期间，中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路分别发送4.6、2.3万标准箱和跨境货物2.1万吨，分别同比增长37%、18%、68%，确保了国际供应链稳定畅通。

(责编：王连香、高雷)
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