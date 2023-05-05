原标题：华为携手陕西煤业共建“5G+工业互联网”智能矿山解决方案

4月26日华为携手陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）共同打造的“5G+工业互联网”智能矿山投入运营一周年。一年来，５G、云计算和AI等技术以及相关数字应用有效提升矿山生产效率和安全运营水平，为全球矿山智能化提供了值得借鉴的案例，为工业互联网在各行各业中的应用探明路径和方向。

双方携手打造的智能矿山将信息通信技术与煤炭开采全流程深度融合，打破数据孤岛，通过数据共享，实现安全保障、生产经营和节能环保等各系统智能协同，让矿井地质探查、巷道掘进和煤炭开采等各环节高效运行。该智能矿山解决方案首次引入三级架构（陕西煤业、矿业公司、煤矿）工业互联网平台，实现协同管控、智能感知、高效决策。

华为煤矿军团CTO徐军称，通过与陕煤红柳林和小保当合作，华为深入煤矿生产实践和应用，充分发挥自身在5G、AI、云、大数据等技术上的积累和全球资源整合能力，“为业界打造顶级智能矿山标杆”，实现“井下物理矿、井上虚拟矿”的数字孪生，更安全、高效地将煤矿海量数据变为价值资产。

目前，通过数字技术的应用，陕煤红柳林全矿井下作业人数下降18%，工作面智能化采煤率达97.7%；井下综采面5G视频拼接、视频通话和智能开采等协同管控；通过统一数据标准，实现矿井2700多台设备互联互通，每天1.7亿条数据入湖，从中提炼100多个数字模型，通过“零代码”开发工具，使得数据不但能够有效支撑矿山生产经营决策，还能够使能各类数字应用的开发，真正成为矿山的价值资产。

在陕煤小保当，智能开采工艺、装备、管理与5G等技术的融合显著提升了安全运营水平和生产效率，井下工作面支护人数减少42%；井下水泵房、变电所等关键设施实现无人值守、机器巡检、视频协同、智能作业；在安全生产方面，通过瓦斯、火灾、水害、通风、地质保障等环境监测设备的自主感知和数据实时互联，实现智能决策，大幅提升安全管理水平。

徐军表示，“智能矿山的本质是工业互联网”。华为煤矿军团携手伙伴和矿企，始终致力于将数字技术带入每一座矿山，加快工业互联网智能矿山的建设，为全球各大煤炭、金属等矿业企业提供数字化服务，实现矿山作业面少人无人和安全高效的智能化管理。

(责编：曹淼、李源)

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