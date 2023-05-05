原标题：上海农商银行“鑫动能”聚焦“种子企业” 敢做、愿做、能做科技企业“全生命周期”伙伴

上海正加快建设成为具有全球影响力的科创中心，作为深耕科技金融领域的一员“老将”，上海农商银行早在2009年就成立了科技型中小企业融资中心，2012年在沪上成立首家科技专营支行。秉持“科创更前、科技更全、科研更先”的理念，于2018年推出“鑫动能”战略新兴客户培育计划，着力打造科创服务品牌。至今，上海农商银行已累计服务科技型企业近6000户，服务全市超过30%的“专精特新”中小企业和近50%的专精特新“小巨人”企业，科技型贷款规模位居全市前列。

陪伴是最长情的告白。对于合作超过10年、20年的银企来说，双方的关系早已不再只是一个账户所能承载的。企业前进的每一脚步，银行恰到好处地提供支持；也正是为了不断满足企业更新的需求，银行的金融产品迭代升级、服务推陈出新……在双方的携手中，见证了彼此的成长。

作为有着70多年历史的申城本地银行，上海农商银行有着许多服务超10年、20年的客户，其中不少相识于企业的“种子”阶段。在该行针对科技型企业的“鑫动能”战略新兴客户培育库中，合作5年以上企业客户超35%，合作10年及以上企业客户约20%。

20年，你的每一次需求，我来响应

鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“鸿辉光通”）是国内最早一批突破光通信的独角兽企业。历经多年发展，企业荣获“国家火炬计划重点高新科技企业”“国家级专精特新小巨人企业”“上海市企业技术中心”等称号。

20年前，鸿辉光通刚成立不满两年，上海农商银行便与鸿辉结缘。2007年，鸿辉科技急需大量资金投入到光通讯材料的进口替代品研究，以解决我国光通讯行业的材料问题。上海农商银行得知情况后主动走访，了解到企业从事的是当时较为新潮的互联网配套行业，基于对企业的考量和互联网行业的预判，上海农商银行迅速提供了240万元的流动资金贷款，为双方长期合作奠定了坚实的基础。

2010年伊始，鸿辉光通积极延伸拓展产业链，计划进军光器件行业。得知客户需求后，上海农商银行再次出手，为企业提供2000万元项目贷款，助力鸿辉光通完成厂房的基本建设。次年，鸿辉光通成功与世界知名石油公司达成战略合作协议。

2015年，鸿辉光通成功挂牌新三板，迈出上市第一步。在之后的几年里，鸿辉进一步扩大商业版图，着眼于海外市场。到2021年，鸿辉光通计划以现金支付方式收购美国一家通讯技术有限公司所持有的核心子公司股权。上海农商银行深知鸿辉光通的技术优势和发展前景，准确预判了其面临的发展机遇。在迅速了解客户的境外资金需求后，通过“鑫动能”战略新兴客户培育计划，为企业量身打造综合授信方案。在原有5000万元流动性贷款基础上，追加了900万美元的跨境并购贷款。同时，考虑到并购项目需要的自筹资金较多，预计将导致后期流动资金紧张，银行又给予了5000万元额度的票据秒贴。如今，企业已在欧美、南美及东南亚等市场落地，年销售额超8000万元。

从2003年到2023年这20年间，上海农商银行与鸿辉光通风雨兼程，共同走过了初创、挂牌新三板、境外并购等一系列发展阶段，见证了彼此的成长与蜕变。从最初的流动资金贷款到后来的固定资产贷款、票据贴现、跨境并购等多元化金融服务，上海农商银行全程陪伴鸿辉光通，满足其多维度的业务需求，为“鑫动能”企业客户提供全生命周期的金融服务。

20年，你的每一次突破，我来支持

上海永太汽车零部件有限公司（以下简称“永太零部件”）是一家“国家级高新技术企业”“专精特新企业”和上海市汽车行业协会会员单位，近年成功转型为新能源汽车供应商，旗下品牌产品市场占率位居全国前列。企业创立之初，当时尚处于农信社阶段的上海农商银行就与永太零部件有了初步的对接。2004年，随着订单量的增加，企业迎来第一次发展窗口期，有意从作坊式制造向规模化量产转型。基于对企业的了解，以及对民营企业发展的支持，上海农商银行给予企业400万元流动资金贷款支持日常生产经营，正式成为该企业的首家贷款行。从2004年至2020年这16年间，上海农商银行对于永太的融资需求有求必应，连续16年为企业提供资金支持，授信额度逐年扩大。

2021年，永太零部件顺应时代发展潮流进入第二个发展窗口期，全力推进绿色转型与智能产业升级，引进了新能源汽车生产线，并计划收购关联企业、扩建生产基地。在企业急需资金助力的时候，又是上海农商银行站在了企业背后，第一时间以9000万元项目贷款给予支持。

同时，企业的科技属性吸引了上海农商银行，当即纳入“鑫动能”战略新兴客户培育计划。入库后，该行为永太零部件提供了包括流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、公司理财、个人理财等在内的一揽子金融服务。

20年风雨相守，永太零部件在上海农商银行的陪伴下，逐渐从制造作坊发展成为现代化厂区，从传统汽车领域转型新能源绿色汽车供应商，业务规模扩大近十倍。企业又把握市场转型趋势，从传统汽车零件企业，转型为新能源绿色汽车供应商，销售规模逐年上升，业务规模扩大近十倍，盈利能力不断提升，行业地位不断攀升。

随风潜入夜，润物细无声。

截至2022年末，上海农商银行“鑫动能”战略新兴培育计划入库企业已超过730家，授信规模达610亿元，库内上市公司已达66家，另有70家培育企业处于辅导备案或拟上市阶段，培育库规模持续扩大。

2023年2月，上海农商银行再次升级“鑫动能”战略新兴客户培育计划。旨在进一步突出投商行一体化，甄选出一批“种子企业”，培优、育强更多早中期科创企业，聚焦科创生态系统融合，搭建以“鑫动能”客户为核心的科创生态圈“鑫生态”，为“鑫动能”客户提供全方位、差异化的综合赋能服务，为种子企业的茁壮成长保驾护航，助力上海科创中心建设，为科技强国战略贡献力量。

(责编：董童、李源)

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