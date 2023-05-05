人民网北京5月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，5月5日，消费品工业“三品”战略推进大会在重庆召开。工业和信息化部党组成员、副部长王江平在致辞中透露，目前，我国已有13家消费品企业进入世界品牌500强。

“消费品工业涵盖老百姓衣食居用行、育教医康养、文娱旅美尚，是我国传统优势产业和重要民生行业，在满足消费需求、拉动经济增长、保障改善民生、吸纳社会就业、扩大外贸出口等方面发挥着重要作用。”他指出，近年来，工业和信息化部深入实施消费品工业增品种、提品质、创品牌“三品”战略，统筹推进稳增长、促发展、保供给、惠民生、补短板、扩消费各项工作，培育1000多种引领消费升级趋势的创新产品，创建79个“三品”战略示范城市，打造52个创意设计试点园区，13家消费品企业进入世界品牌500强，100多种消费品产量位居世界第一，“三品”理念更加深入人心，消费品工业传统优势地位日益巩固。

王江平还指出，下一步，要坚持产品创新引领消费升级，增强供需适配性。加快实施消费品“三品”行动，加大政策支持，指导企业加快技术、产品、服务创新，推动供需高效匹配。推进消费品质量提升，增强中国制造国际竞争力。加快实施制造业卓越质量工程，培育一批质量优势突出、消费者口碑好的优质产品和领军企业，持续推动消费品质量升级和品质变革。强化品牌战略驱动，提升中国产品国际影响力。持续开展“三品”全国行活动，分级打造中国消费名品方阵，加快推动特色品牌发展，促进老品牌焕发活力，新品牌稳健成长。推动数字化转型，培育壮大消费新业态、新场景、新模式。加快实施《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》，充分发挥海量消费数据规模和丰富应用场景优势，利用现代信息技术增强消费体验，以消费升级引领产业升级，提高中国消费品知名度和美誉度。

(责编：申佳平、高雷)

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