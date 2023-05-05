猪价低位运行 国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作
2023年05月05日14:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官方微信公众号消息，国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作。
近期，生猪价格低位运行。据国家发展改革委监测，4月24日-4月28日当周，全国平均猪粮比价为5.21：1，处于过度下跌二级预警区间。
国家发展改革委表示，根据《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，国家发展改革委会同有关部门研究适时启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。
(责编：申佳平、高雷)
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