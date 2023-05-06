本报北京5月5日电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉，5日，我国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程——中核集团福清核电5、6号机组通过竣工验收。

验收组一致认为，“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成，为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系，大幅提升了我国核电的全球竞争力，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用，也为“华龙一号”后续批量化建设项目提供良好借鉴。

“华龙一号”是我国在30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，研发的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，技术指标达到国际先进水平。2015年，“华龙一号”全球首堆示范工程落户福建福清开工建设。2022年，“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成。

截至目前，“华龙一号”全球首堆示范工程两台机组年发电量200亿千瓦时，相当于每年减少标准煤消耗624万吨、减少二氧化碳排放1632万吨，植树造林1.4亿棵，经济社会和环保效应显著。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经