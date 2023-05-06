本报北京5月5日电 （记者汪文正）记者从财政部了解到，财政部、国务院国资委、证监会近日联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，进一步规范国有企业、上市公司选聘会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量。

办法指出，国有企业及其股票在境内证券交易所上市交易的股份有限公司，应加快完善选聘会计师事务所相关制度，规范选聘会计师事务所行为。应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。同时，办法对会计师事务所轮换、信息披露、审计委员会职责等重点事项作出了规范。

财政部、国务院国资委、证监会有关部门负责人介绍，办法主要对4方面内容进行了规范：一是遏制恶性竞争，突出质量导向；二是完善轮换规定，强化独立性要求；三是促进公平竞争；四是压实审计委员会责任。

(责编：袁勃、胡永秋)

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