本报北京5月5日电 （记者韩鑫）国家邮政局监测数据显示，截至5月4日，今年全国快递业务量达400亿件，比2019年提前了128天，比2022年提前了24天。今年以来，快递业整体呈现企稳回升态势，业务量增速逐月提速向好，仅用4个多月就完成400亿件，折射出我国居民消费信心增强，经济持续向好的积极信号。

今年“五一”假期，全国400万快递小哥坚守在岗。全国共揽收快递包裹14.96亿件，日均揽收量比2019年“五一”假期增长119.6%，比去年“五一”假期增长11.64%；投递快递包裹15.99亿件，日均投递量比2019年“五一”假期增长144.59%，比去年“五一”假期增长8.78%。

据介绍，随着一系列促消费、畅流通政策的实施，快递行业与地方特色产业紧密融合，服务生产、促进消费、畅通循环的先导性作用进一步发挥。越来越多的优质农产品和地方特色产品得以通过快递网络迅速送达全国各地。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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