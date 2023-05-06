天舟五号货运飞船顺利撤离空间站组合体
2023年05月06日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月5日电 （记者刘诗瑶）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年5月5日15时26分，天舟五号货运飞船顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段。
天舟五号货运飞船于2022年11月12日在文昌航天发射场发射入轨，装载了神舟十五号3名航天员6个月的在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资，还搭载了“澳门学生科普卫星一号”立方星、空间氢氧燃料电池、空间高能粒子探测载荷等试验项目。
后续，天舟五号货运飞船将在神舟十五号载人飞船撤离空间站组合体后，绕飞并对接于空间站节点舱前向端口。
《 人民日报 》（ 2023年05月06日 01 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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