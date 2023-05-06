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2022年家电行业规上企业营收1.75万亿元——

新供给创造新需求（经济新方位·展会看经济）

本报记者  韩  鑫
2023年05月06日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　实时视频引导、一键蒸汽清洁，智能蒸烤炸一体机让厨房新手也能做出美味大餐；搭载活性锰除甲醛技术的绿色空调，“除醛+送风”48小时，耗电量还不到1千瓦时……

　　日前，为期4天的中国家电及消费电子博览会在上海落下帷幕，国内外上千个品牌集中展示的新产品新技术，不仅构建了供需互动新平台，也拓展着产业发展新空间。

　　展会是观察产业发展活力潜力的重要窗口。作为世界三大家电及消费电子类展会之一，此次展会折射出家电行业的哪些新特点？如何更好激活家电市场，助推促消费扩内需稳增长？让我们一起，近距离观察家电行业发展的脉动。

　　从纵向延伸到跨界联动

　　“不断完善的产业链优势提高中国家电在全球市场的竞争力”

　　行走在展会各大展区，从上下游产业链的纵向延伸到行业企业间的跨界联动，处处体现家电行业的持续升级活力。

　　——协同联动，产业链配套能力全面提升。

　　上海海立推出第三代X系列变频压缩机，更好提升空调能效；赛特新材革新传统保温材料，有效降低冰箱耗电量；肖特公司创新双面高温油墨印刷，拓展洗衣机等产品的玻璃外观设计空间……展会上，家电制造产业链上的数百家配套企业走到台前，展现“小身材”里蕴含的“大能量”。

　　“相对完善的产业配套是我们应对外部不确定性的最大底气。”厦门赛尔特电子有限公司负责人说，今年以来公司在家庭储能、户外电源领域的订单量增速已超300%。

　　“配套能力强、配套效率高，不断完善的产业链优势提高中国家电在全球市场的竞争力。”中国家用电器协会执行理事长姜风说，进入发展新阶段，消费端和整机制造端在高效节能、安全可靠、低碳环保等方面，对产业链上游配套企业提出了更高要求，持续增强协同创新能力将为家电业转型升级增添新动力。

　　——集成发展，全场景智能体验加快落地。

　　近年来，智能化已成为家电业发展的一大趋势。相比往届，今年的展会更加突出智慧生活的整体化展示，家电与消费电子产品不局限于单一使用场景，而是深入消费者生活的方方面面。

　　在海尔展台，不少消费者尝鲜全场景智慧家庭生活新体验：回家时，通过“智家大脑”屏开启玄关场景，室内灯光自动渐进式亮起；做饭时，人工智能烹饪助手全程语音辅助，提供多任务管理、火候掌握等服务；运动时，一句“你好电视，我想跑步”，窗帘自动打开，电视机画面跳转到跑步界面……“集成式智能全场景解决方案，不仅能为用户带来增值体验，还为企业带来更多溢价空间。”海尔智家董事长李华刚介绍，目前旗下智慧场景品牌三翼鸟日活跃用户已超385万，带动海尔智家一季度营收同比增长8%。

　　“伴随人工智能、5G、物联网等新一代信息技术在家居领域落地，家电已逐渐从人机交互的单体智能走向万物互联的全屋智能阶段，这将助推家电行业开拓发展新空间。”华为全屋智能产品线总裁邵洋说。

　　用新技术激发新潜力

　　“行业需求更多来自存量更新，将为新兴品类快速增长带来更大空间”

　　经过40多年的快速发展，中国家电行销全球，当产业发展迈入新阶段，如何提升竞争力、再上新台阶？

　　“从产业格局看，考虑到我国成熟家电品类渗透率较高，家电行业很难再全面高速增长，行业需求更多来自存量更新，将为新兴品类快速增长带来更大空间。”姜风说。

　　通过这场展会，可以窥见家电行业的创新趋势——

　　深挖存量市场，用新技术激发新潜力。

　　以电视为例，近年来，传统电视产业发展遭遇瓶颈，提振需求成为整个行业面临的课题。面对消费者对“大屏”需求的增加，今年展会上，创维、海信等企业带来更优质的8K超高清显示产品，清晰度、刷新率更高，画质更好。

　　同时，不少电视企业瞄准更广阔的领域，TCL孵化出的雷鸟品牌创新推出AR（增强现实）智能眼镜，不仅能适配手机、平板等设备，还能通过与平板、电视等设备的连接，畅享“大屏”追剧。

　　拓宽行业边界，以新供给创造新需求。

　　在科大讯飞展区，一只能与人实现交互的智能机器狗吸引了不少观众驻足。基于多种传感器和机械控制，智能机器狗不仅能进行自动导航，还能完成安全巡检。

　　“未来，融合多种新技术的机器人产品将进入千家万户，帮助消费者完成老人看护、安全检测等工作。”在科大讯飞消费品战略与品牌部总经理战文宇看来，人工智能等新技术的不断发展，将丰富和拓展家电行业，也为企业提供了更多发展机遇。

　　姜风表示，近年来，家电行业骨干企业的平均研发投入强度已从3%提升到4%，中国家电已经建立起自主的科技研发体系，在技术上逐步实现了从跟随到引领的蜕变。

　　为扩内需注入新动力

　　“高品质、智能化、绿色化等消费需求，将助推行业持续提档升级”

　　2022年，我国家电行业规上企业营业收入达到1.75万亿元。作为万亿级产业，做强做大家电产业，能更好满足人们对美好生活的需要，也将有力拉动内需增长。

　　翻开今年家电市场成绩单，2月份家电零售额达412亿元，同比增长28.1%；3月份零售额达640亿元，同比基本持平。“随着出行、购物、置业、装修等事项重回居民日程表，家电消费呈逐月改善态势，彰显出产业发展的强劲韧性。”中央党校（国家行政学院）经济学教研部教授邹一南说。

　　时隔两年，再次回归。中国家电及消费电子博览会不仅勾勒了产业高质量发展的轮廓，更点燃了消费者的消费热情。

　　总体规模再上新高度。展会总展览面积超过15万平方米，其中展台面积超过100平方米的企业超过130家。“旺盛人气的背后，是全球客商对中国家电产业韧性与市场活力投出的信任票。”姜风说。

　　线上线下合力促消费。一方面，顺应“直播带货”消费浪潮，此次展会利用新品集中首发和场景展示优势，开启逛展直播、全景式逛展，以线上线下联动扩大触达率；另一方面，与电商平台合作，各大品牌首发的新家电成为“五一”假期线上大促的主推商品，以线下体验带动线上销售。

　　“尽管已步入存量市场，但人们对美好生活的向往，高品质、智能化、绿色化等消费需求，将助推行业持续提档升级。”姜风说，随着新兴家电增长迅速、关键技术升级显著，我国家电行业将向着“成为全球家电科技创新的引领者”的发展目标稳步迈进。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月06日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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