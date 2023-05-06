本报福州5月5日电 （记者刘晓宇）我国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程——福清核电5、6号机组5日正式通过竣工验收。

验收组一致认为，“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成，为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系，大幅提升了我国核电的全球竞争力，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用，也为“华龙一号”后续批量化建设项目提供良好借鉴。

“华龙一号”是我国在30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，研发的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，技术指标达到国际先进水平。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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