沈汝发

走进东龙山郊野公园，一座由废旧钢材做成的龙门吊模型映入眼帘，钢铁材质的江豚、天鹅等雕塑也随处可见。昔日南京永华船业有限公司的工业遗存，如今变身为融生态保护、观光休闲于一体的公园景观。

东龙山郊野公园位于南京市浦口区桥林街道周营村入江口，于2020年建成。“这里原来是南京永华船业有限公司。”村党总支书记张芳告诉记者，该公司建于20世纪90年代，前身是国有造船企业，后来改制为股份制企业，产品曾销往全国各地，还出口德国、新加坡等国家。

为加强长江生态岸线保护，浦口区自2018年起对长江岸线的船厂进行整治，投入数十亿元，将“十里造船带”打造成“春江十里风光带”。南京永华船业有限公司由浦口城建集团拆迁改造，新建的公园保留了很多工业元素。

记者在东龙山郊野公园里看到，这里有利用大量废旧钢材做成的景观，一些管道、树池、花池等设施也是就地取材。

三五成群的游客拍照打卡，一家人露营、放风筝，一些原来船厂的工人旧地重游、畅谈往事……东龙山郊野公园如今成为网红景点。

南京永华船业有限公司的变迁是浦口整治长江岸线的一个缩影。浦口区桥林街道水务站站长詹纯龙说，浦口长江岸线长约28.5公里，其中桥林一带岸线平缓，从2003年开始，逐渐聚集起近50家船厂，成为远近闻名的“十里造船带”。这些大大小小的船舶企业曾经为地方经济发展作出贡献，但同时船厂切割、轧钢、喷漆、除锈等作业也对当地大气和水环境产生了影响。

随着长江岸线整治，周边居民“滨江不见水、邻水不亲水”的生活一去不复返。居民卢孝华的家离长江只有数百米，她白天到江边看风景，晚上在江边跳广场舞，浩浩荡荡的长江水以及绿地、花海让她感到惬意舒心。

在南京，退出历史舞台的不止“十里造船带”。长江江宁段建成绿色亲水滨江公园，建邺段鱼嘴湿地公园成为网红打卡地……2016年以来，南京市累计退出生产岸线37.6公里，完成226个干流岸线清理项目，中心城区生产岸线全部退出，长江南京段正焕发绿色新颜。

新华社南京5月5日电

(责编：王震、陈键)

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