本报西宁5月5日电（见习记者李春剑 记者万玛加、王雯静）5日，记者从青海省生态环境厅获悉，今年以来，青海省紧紧围绕改善生态环境质量总目标，持续深化环评“放管服”改革，采取进企帮扶、集中会诊、夯实环评保障等5项措施，全方位多渠道推动青海省委省政府助企暖企春风行动有关工作部署落地见效，促进行业企业平稳健康发展。

据介绍，为细化工作机制、推动助企暖企春风行动走深走实，青海省生态环境厅制定印发了《助企暖企生态环境服务工作方案》。该方案从助企纾困解难、惠企政策落实、强化要素保障等方面部署开展助企暖企行动，着力在大气、水、土壤环境管理、环境执法监管、环评要素保障等领域建立专项工作机制。并通过举办线上生态环境保护服务日、环评要素保障对接会等活动，向企业提供政策解读、答疑解惑等服务。

针对企业在生产发展中遇到的困难问题，青海省生态环境厅选派52名助企联络员深入企业调研70余次，全面深入了解企业存在的困难问题、政策诉求意见，推进助企政策全面落实。组织专家赴重点行业企业开展助企暖企生态环境问题集中会诊服务，与32家重点企业面对面进行问题答疑、技术咨询，现场解决39个困扰企业的生态环境保护难点问题。同时，青海省生态环境厅成立多个调研组，分3批次开展“优服务解难题”生态环境保护专题调研活动，与企业负责人和员工面对面交流，详细了解重点企业生产经营、生态环境保护等情况，对企业提出的诉求分别提出可操作、可落地的解决措施。

“下一步，青海省生态环境厅将充分发挥生态环境系统在稳增长、稳市场主体和推进企业绿色发展中的重要作用，着力发现、解决企业发展在生态环境方面遇到的急难愁盼问题，注重强化项目环评审批服务，支持项目加快落地实施，着力推进生态环境保护与经济社会高质量发展双赢。”青海省生态环境厅环境影响评价与排污许可处处长侯天民表示。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经