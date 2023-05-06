人民网北京5月6日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为适应新时代学校德智体美劳“五育”并举需要，中央财政进一步优化完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，2023年安排1560亿元，比上年增加115亿元，支持地方落实好“两免一补”等政策，进一步提高义务教育学校公用经费保障水平。

在提高学校生均公用经费基准定额方面，经国务院批准，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，支持学校落实“双减”政策、提升课后服务水平。

在提高寄宿制学校公用经费补助水平方面，在提高义务教育学校生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生人数增加公用经费补助的标准，由年生均200元提高到300元，确保寄宿制学校正常运转。

在调整取暖费补助标准方面，为缓解北方地区学校冬季取暖支出压力，在落实生均公用经费基准定额基础上，根据义务教育学校取暖费决算数据，进一步提高有关省份义务教育学校生均取暖费补助标准。

据了解，为落实好上述政策，中央财政要求省级财政部门督促指导市县财政部门按规定及时足额拨付义务教育学校公用经费，严禁滞拨缓拨经费，严禁挤占、挪用、截留、克扣经费。

业内专家在接受记者采访时表示，中央财政优化完善义务教育经费保障机制有以下几方面的积极意义：

一是可提高教育均衡性。优化完善义务教育经费保障机制有助于缩小不同地区、不同学校之间的教育资源差距，提高教育均衡性；

二是可促进教育公平。提高公用经费保障水平可以为所有学生提供更好的教育环境和设施，从而促进教育公平，降低教育经济门槛，使更多的青少年能够接受良好的教育；

三是可增强教师队伍稳定性。加大对公立学校的经费支持，有助于提高教师待遇和职业发展空间，增强教师队伍稳定性，吸引更多优秀的人才投身于教育事业；

四是可有力推动教育现代化。提高公用经费保障水平，有助于推动教育现代化，培养出更多具有创新精神和实践能力的人才，提升国家综合实力。

(责编：鲁婧、高雷)

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