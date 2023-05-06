原标题：绍兴数智产业园正式启动

4月27日，绍兴数智产业园项目启动仪式在绍兴举行。首批入园企业代表出席启动仪式，越城区政府与国广财经、华著科技签订战略合作框架协议，共同打造绍兴数智产业园项目。

绍兴市越城区委副书记、区长、滨海新区党工委副书记钱林江在致辞中表示，数字经济是引领经济高质量发展的主引擎、转型升级的主动能、创业创新的主阵地。近年来，绍兴市越城区、滨海新区坚持以集成电路、生物医药、高端装备三大主导产业为依托，加快塑造数字经济新生态，产业先发优势十分明显。

据国广财经总经理孟东炜介绍，绍兴数智产业园将积极抢占智能设施网络，以云计算、大数据等新一代信息技术为依托，通过产业手段和金融手段结合，实现越城区数字经济和实体经济的融合发展，有效解决数智本地化融合造血、共生发展和辐射全域的问题。

据介绍，绍兴数智产业园项目总投资约100亿元，按照数智产业园+孵化中心+飞地中心+产业创投中心的“一园三中心”模式打造。目前，产业园已吸引到浪潮云、图安世纪、讯飞幻境、九州云等10余家链主型和创新型企业入驻。

企业代表纷纷表示，绍兴市越城区优越的营商环境和数智产业园的超前规划非常具有前瞻性，未来将积极推动更多产业板块在园区落地。

(责编：曹淼、李源)

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