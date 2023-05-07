原标题：浙江永康东站第500列海铁联运班列启程 加速区域经济发展

中新网金华5月6日电 5月6日，一列满载着100个标箱的海铁联运班列从浙江交通集团永康东站驶出，这趟班列满载着电动工具、五金餐具、休闲产品等货物，驶向宁波舟山港，货物抵达后将立即登上货轮，运往欧美、南美等多个地方。这是永康东站正式开通海铁联运的第595天，车站开出的第500列海铁联运班列。

永康东站于2021年6月16日开通，占地1246亩，货场用地996亩。该站位于金温铁路和金台铁路的交叉口，毗连330国道、外接金丽温高速公路和东永高速公路，是集储运、装卸、配送功能于一体的综合性场站，是浙江省重点建设项目——中国五金物流港的核心区。

永康东站自开通以来，与宁波舟山港集团积极推进海铁联动项目，在永康与宁波舟山港间架起了快速运输绿色通道，为企业提供“一次托运、一份合同、一次支付、一次通关”服务，实现了永康与出口海港之间的无缝衔接。在推进公路运输向海铁联运转变、降低企业物流成本的同时，极大地提升了企业出口货物的运输效率。

为确保班列准点开行，永康东站充分发挥枢纽作业优势，快速调配班列装车所需车辆，24小时轮班作业，将整体装卸和车辆周转时间尽力压缩，确保班列准点开行。

当下，金华永康、武义和丽水缙云五金产业集群的外贸货物不断向永康东货场集聚，一年多来共承运外贸集装箱超过4万标箱。得益于海铁联运班列稳定高效、绿色环保、辐射范围广、全天候等优势，永康东站海铁联运班列呈现快速增长态势，今年前4个月，已开行104列，同比增长14%。(奚金燕 朱睿 俞璐)

(责编：王连香、李楠桦)

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