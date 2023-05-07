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夯实粮食安全“耕”基 全国已春播粮食4.1亿亩

2023年05月07日08:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。

分地区来看，南方早稻播栽进入扫尾阶段，北方粮食作物正进入播种高峰。

立夏三日正锄田。立夏过后，北方玉米也已进入播种期，在河南省安阳市内黄县中召乡时寨村的玉米超高产攻关田内，赵新岗正在使用新购入的玉米播种机进行播种。“种肥同播，滴灌带同时铺设，省时省工。”

“要想产量高，耕地面积是前提，机械要现代化，管理要科学化……”作为当地种植专业合作社的负责人，赵新岗对科学种田深有感触，据他介绍，目前合作社已种植田地6000多亩，托管田地10000余亩。

“近年来，通过不断夯实耕种面积，大力发展订单式农业，种植模式越来越科学化，也为全年粮食丰产丰收奠定了坚实基础。”内黄县农业农村局相关负责人表示。

近日，农业农村部分析研判重大病虫害发生形势，进一步动员部署病虫害防控和“一喷三防”工作。相关负责人表示，各地按照“虫口夺粮”保丰收行动方案要求，加大资金筹措和监测防控工作力度，全力夯实夏粮丰收基础。

今年是启动实施粮油主要作物大面积单产提升行动的第一年。近期，农业农村部在部署玉米单产提升工作时强调，各地要扎实推进实施玉米单产提升工程，通过加强指导服务，推广好技术，配好专业机具，用好专家团队，确保玉米单产提升工程开好局、起好步。

“我们要抓紧夏粮中后期的田间管理，一个措施一个措施落实落细，一个环节一个环节抓紧抓好，巩固和发展当前春播持续向好的态势，今年丰收很有希望。”农业农村部专家指导组顾问郭天财说。

(责编：王连香、高雷)
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