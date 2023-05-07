人民网记者 车柯蒙

2022年，超4万亿元力度空前的税费支持政策有效助稳经济发展大盘。今年以来，随着经济稳步复苏及统筹考虑财政可持续性和助企纾困需要，我国对税费支持政策进行了优化调整。优化调整后税费支持政策有何特点，如何赋能经济发展，人民网推出“税费支持政策稳经济促发展”系列报道。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。研发费用加计扣除政策以减轻企业税收负担来鼓励企业加大研发投入，将助力加快建设现代化产业体系，助推创新驱动发展战略实施和创新型国家建设。

今年实施的税费优惠政策中，研发费用税前加计扣除比例提高至100%的政策被作为制度性安排长期实施备受各界关注。

提高加计扣除比例这一政策举措对于企业发展有何助益？业内专家对人民网记者表示，研发通常需要较长的回报期，通过税收扶持，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，相当于企业每投入100万元研发费用，可在应纳税所得额中扣除200万元，简而言之，企业研发投入越多，减税就越多，税费政策给予企业“真金白银”，有助于增强企业的创新动力。

在山东省青州市弥河镇华盛农业股份有限公司蔬菜生物育种重点实验室里，科研团队正在进行西葫芦抗病毒种苗培育实验。“我们现有产品覆盖辣椒、西葫芦、西瓜等十六类蔬菜作物300多个品种，2022年我们享受到研发费用加计扣除金额837万元，2023年企业研发费用加计扣除比例更是提高到100%，将为企业科研育种注入更强大的推动力。”华盛农业集团董事长李兴盛表示。

不停挥舞机械手的智能化机器人，高自动化率的生产流水线……走进位于四川省的泸州容大智能变速器有限公司，技术工人们正在加紧生产无极自动变速器。

“从加计扣除75%到100%，再到长期实施，政策加力，公司研发底气也越来越足。”泸州容大智能变速器有限公司法定代表人王刚表示，今年政策延续后，公司预计能享受到500余万元的减免，后续还会进一步加大研发投入，促进企业创新提速发展。

在吉林省，成来电气科技有限公司是国家级专精特新“小巨人”企业。“从国营老厂到国家级‘专精特新’企业，从传统制造车间到智能化生产线……税收政策始终赋能企业成长转型。自2022年以来，公司享受到了研发费用加计扣除和国家重点扶持高新技术企业减按15%税率征收企业所得税优惠两项惠企政策，共计减免企业所得税190万元，让我们在专注技术研发的道路上更有底气，在新能源发电领域发展更有信心。”董事长王喜权表示。

近年来，我国以一系列税费政策形成政策合力，助力高质量发展。

“我国在制定制造业税收政策时，首先考虑的就是高质量发展目标，因此有不少与创新发展、研发投入相关的税收优惠，比如研发费用加计扣除100％、高新技术企业15％优惠税率等。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年，我国将研发费用税前加计扣除比例提高至100%的政策作为制度性安排长期实施，极大增强科技研发税收优惠的确定性，为企业提供稳定的政策环境，推动我国经济高质量发展。

中国税务学会理事、山东财经大学教授潘明星对人民网记者表示，营业税改征增值税，消除了重复征税，有利于专业化协作；准许购进固定资产进项税额扣除，有利于加快设备更新；研发费用加计扣除比例从50%提高到75%再到100%，鼓励企业加大研发投入和技术创新。一系列减税降费政策长期实施，有利于促进高质量发展。

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(责编：王连香、高雷)

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