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广交会上贵州达成订单超5000万美元

2023年05月07日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：广交会上贵州达成订单超5000万美元

中新网贵阳5月6日电 记者6日从贵州省商务厅获悉，在第133届中国进出口商品交易会(以下简称，广交会)上，贵州交易团全期达成订单5073.32万美元，其中实际成交2352.06万美元、意向性订单2721.26万美元。贵州全期参加了广交会三期线下展览，共有展位149个，115家企业参展。

本届广交会期间，贵州在建材、五金、化工、家用电器、家居用品、食品、箱包、乡村振兴展区等展位展示了贵州产品，不仅向海内外客商推介了贵州特色产业、产品，还举办了“第133届广交会贵州省外贸业推介暨招商座谈会”，会上邀请海内外客商到贵州考察、投资，共谋外贸发展。中国商务部外贸司、中国对外贸易中心以及马中国际贸工连线总会、马来西亚中小企业公会等100余家海内外工商机构、企业代表参加座谈会。

贵州省商务厅党组书记、厅长，贵州省投资促进局党组书记在座谈会上表示，贵州外贸已形成政策机遇好、交通枢纽带来的机会好、国际性展会等平台好的新发展格局，希望更多贸易商用好贵州大数据、希望更多实业企业到贵州推进大产业、邀请跨境电商企业到贵州助力乡村振兴大振兴。

下一步，贵州将借助广交会等国际性平台，进一步推介贵州外贸产业及特色产品，谋求与更多境内外客商进一步加强贸易与投资合作，推动优质市场主体与贵州优势资源深度对接，助推“黔货出山”“黔品出海”，推动开放型经济高质量发展。(谢高攀)

(责编：王连香、李楠桦)
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