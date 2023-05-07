原标题：工信部批复5G地空通信试验频率

中新社北京5月6日电 中国工业和信息化部近日依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信(5G-ATG)技术试验。

据工信部官方公众号6日信息，此次工信部批准中国移动开展5G-ATG试验，将进一步提升5G网络覆盖的空间维度，拓展5G的行业应用场景，更好满足航空旅客日益增长的空中访问互联网需求。

5G-ATG基于5G公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。5G-ATG是实现航空互联网高质量发展的重要技术路径之一，也是5G等新技术在航空互联网领域的新应用和新业态。(记者 刘育英)

(责编：王连香、李楠桦)

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