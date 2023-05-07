原标题：绿色化成工程机械行业发展趋势 “巨头”企业深耕“绿色赛道”

中新网长沙5月6日电 第三届长沙国际工程机械展览会(CICEE)将于5月12日至15日在长沙国际会展中心、长沙国际会议中心举行。组委会最新表示，本届展会是工程机械实行“国四”标准后首场国际性大型展会，所有展品全部是“国四”标准，电动化、节能、减排、减耗，成为展会风向标。

2022年以来，工程机械行业践行绿色发展理念，开展以智能制造和绿色制造为目标的技术改造，全面推广新型环保涂装技术，抢抓排放标准切换的风口，积极推进行业转型升级。去年12月1日起，挖掘机、装载机等非道路移动机械从“国三”排放标准切换到“国四”排放标准，绿色发展成为工程机械行业的必答题。

去年，中联重科发布了G系列“国四”挖掘机新品。据介绍，中联重科全新G系列“国四”新品挖掘机采用绿色化、智能化的定制动力链，采用全新升级的正流量控制系统，搭载挖掘工况自适应、破碎工况自调整、超低怠速等先进技术，实现高效节能。徐工发布“国四”标准的产品包括挖掘机、装载机等30多类，作业场景涵盖农业、港口、矿山、基础、道路施工等领域。

柳工全面布局新能源产业，将电动化提升到集团战略高度持续发力，打造出电动装载机、电动挖掘机、电动宽体车、电动滑移装载机等土石方明星产品，市场占有率遥遥领先。去年，柳工自主研制首台“可换又可充”电动装载机，填补了电动装载机换电领域的空白。

今年的第三届长沙国际工程机械展览会上，全球工程机械巨头企业都将带来电动化产品。据了解，柳工展出的设备会涵盖电动装载机、电动挖掘机、电动宽体车、电动直臂式高空作业平台、电动叉车、电动滑移装载机、电动单钢轮压路机等10余款电动系列明星产品，全方位展现柳工在电动化领域从整机到核心零部件的技术创新与领先科技。

“柳工自主知识产权研发的全新一代5吨电驱动装载机，其颠覆传统燃油装载机理念，具有纯电驱动、动力强劲、节能高效、智能管理、安全舒适等特点，今年荣获中国工程机械年度产品TOP50‘新能源市场突破金奖’。”广西柳工机械股份有限公司国内营销中心品牌经理何武昱表示，柳工此次参展的产品没有燃油设备，充分彰显了工程机械行业绿色低碳的发展趋势。

作为行业中研发、市场批量应用电动产品最早的工程机械企业，柳工全面布局新能源产业，目前已经形成了电动装载机、挖掘机、压路机、宽体矿卡等成套电动设备施工解决方案，市场占有率遥遥领先，已成为行业电动化的标杆。

何武昱说，随着工程机械电动化、智能化发展迎来黄金时期，柳工将继续深耕“绿色赛道”，深度聚焦新能源工程机械领域的垂直化布局，加速推动中国制造业的转型升级。

现代施工项目大型化、环保要求日益严格、客户对产品价值的诉求提升等变化出现，数字化、国际化、绿色发展正成为工程机械行业的重要趋势，推动中国从制造大国向制造强国迈进。

《工程机械行业“十四五”发展规划》明确提出，未来要升级绿色产品概念，全面推进绿色发展，实现工程机械装备制造环节的绿色制造和使用过程中的绿色施工。强化绿色监管，健全节能环保法规、标准体系。

业内人士称，未来要引导工程机械企业积极把握5G、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术带来的融合机遇，把握中国新型基础设施建设带来的发展机遇，加强国际交流合作，探索新技术、新业态和新模式，加快工程机械向智能化、数字化、绿色化、网络化方向发展。(唐小晴 易丹)

(责编：王连香、李楠桦)

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