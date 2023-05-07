原标题：中国多措并举制止“舌尖上的浪费”

中新社北京5月6日电 “谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，珍惜粮食、勤俭节约是中华民族传统美德。近年来，中国大力倡导“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，多措并举制止“舌尖上的浪费”。

“中共十八大以来，各地区各有关部门通过出台相关文件，开展‘光盘行动’等，大力整治浪费之风，‘舌尖上的浪费’现象有所改观。但一些地方的婚宴浪费、外卖点餐浪费等现象，仍然触目惊心、令人痛心。”

6日，中国国家市场监管总局召开制止餐饮浪费专项行动新闻发布会，国家市场监管总局食品安全总监王铁汉在会上谈到当前餐饮浪费现状时如是评价。

作为全球人口大国，中国每年浪费的粮食数量不容小觑。据统计，中国每年浪费的粮食约3500万吨，该数字接近中国粮食总产量的6%。机构调研显示，近年来，大型餐馆、游客群体、商务聚餐等是餐饮食物浪费的“重灾区”。

“餐饮浪费现象，既有物质生活日渐丰富而忽视了粮食节约的因素，还有监测评估体系不够完善、违法行为处置不易到位、宣传引导不够深入等原因。”王铁汉分析指出。

记者梳理发现，近年来，为有效制止“舌尖上的浪费”，中国已陆续出台相关文件措施，如反食品浪费法、粮食节约行动方案、党政机关厉行节约反对浪费条例等，在社会营造了反食品浪费的良好氛围。

针对当前突出问题，今年3月，中国市场监管部门还在全国范围内部署开展制止餐饮浪费专项行动，通过立标准、建制度，强监管、严执法，广宣传、重引导等措施，进一步制止餐饮浪费现象。例如，加大对餐饮外卖和婚宴、自助餐、单位食堂等重点领域的检查频次和力度；针对平台主体，加强行政指导，防范点餐浪费；针对商户主体，倡导合理调整菜品份量、规格，推出“小份菜”“半份菜”等。

中国反对粮食浪费，从国内外环境看，具有重要现实背景。于国内，虽然中国粮食生产连年丰收，但粮食安全长期态势是“紧平衡”，粮食生产仍面临成本攀升、资源约束、刚性需求大等挑战。于国际，受疫情、地缘政治等因素冲击，国际粮食市场不稳定性增加，饥饿人口急剧上升，这些都提醒中国要绷紧粮食安全这根弦。

然而，从现实层面看，在全社会有效督促节约粮食，并非一件简单的事情，面临着如何真正落到实处，统一标准等难题。

王铁汉指出，为了让这项工作成果“可感知”，透过“小切口”做大文章是关键：“从节约一瓶水、节约一碗饭开始做起，集腋成裘、聚沙成塔，营造反对浪费的大氛围。”

他进一步举例称，市场监管部门指导国家会议中心把550毫升的矿泉水换成380毫升的小瓶矿泉水，按照年均会议用水80多万瓶测算，每年能节水超13万升。此外，推动外卖平台企业优化满减凑单机制，点餐订单“满减凑单”页面，主食类餐品替换为可长期保存的预包装小食品，有效避免粮食浪费。

中国地域辽阔，各地风俗习惯存在差异，餐饮浪费表现也各有不同。针对这一国情，国家市场监管总局标准创新管理司司长肖寒给出的解决方案是：因地制宜，精准施策。推动地方和学协会以团体标准和地方标准的形式，与国家标准形成“组合拳”，共同助力餐饮节约、反对浪费。

值得一提的是，在推动反对餐饮浪费工作取得进展的同时，中国各地也在探索并逐步形成自身的经验做法。

江苏省市场监管局局长沈海斌当天在发布会上介绍“江苏经验”时表示，今年制止餐饮浪费专项行动开展以来，江苏通过指导各地运用云计算、人工智能识别、智能传感等技术打造“节约型智慧食堂”，相关企业和学校食堂餐厨余量比同期下降50%至90%。展望未来工作，他透露，未来在制度规范、智慧监管、文化养成等方面还将下更大功夫，推动该省制止餐饮浪费工作再上新台阶。(记者 刘亮)

(责编：王连香、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经