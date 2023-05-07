原标题：金价“越等越贵” 今年还要“狂飙”数百美元？你囤了吗？

中新网5月7日电 已连涨数月的黄金价格仍在继续冲高！5月4日，国际黄金现货价格一度冲上2079.67美元/盎司，刷新历史纪录。COMEX黄金期货价格盘中也涨至2085.40美元，逼近历史最高点。

“越等越贵，越贵越想买。”金价“狂飙”时，市场对黄金的热情却有增无减。多位专家表示，金价支撑因素强劲，年内还有不小的上涨空间。现在应该买金吗？

避险情绪积聚 “囤金热”升温

2023年初，黄金走势曾一度低迷。3月硅谷银行突然倒闭，此后金价转入了飙升的赛道。数据显示，COMEX金价由3月8日的1818.1美元/盎司涨至5月4日的2055.7美元/盎司，涨幅超13%。

近期的金价走势更是猛烈。5月4日，COMEX黄金盘中报2085.40美元，距历史最高点仅一步之遥。

中国银行研究院高级研究员王有鑫接受中新财经采访时表示，最近黄金大涨主要受金融体系和经济衰退风险加大下的避险情绪升温驱动。

5月1日，美国第一共和银行被美国加利福尼亚州金融保护和创新局关闭，由银行业监管机构联邦储蓄保险公司接管。这是继硅谷银行、签名银行之后，两个月来被关闭的第三家美国区域性银行。

“这表明在紧缩货币政策影响下，美国银行业流动性风险仍在持续演化，风险存在继续蔓延扩散的可能，导致避险情绪升温。”王有鑫表示。

5月3日，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。

王有鑫认为，在欧美主要央行继续加息背景下，全球经济下行压力持续加大，衰退风险提升，这推动避险资金流入黄金市场以寻求更加稳定的收益。

此外，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华还提到，部分央行购金也一定程度提振了投资吸引力。

世界黄金协会公布的数据显示，一季度，全球央行购金需求大幅增长，全球官方黄金储备增加228吨。全球金条和金币投资同比增长5%，达到302吨。其中，3月份中国人民银行宣布增加黄金储备18吨，储备总量达2,068吨。

消费者“越涨越买” 有黄金企业净利润几乎翻倍

消费市场上的金价和黄金需求也同样火热。

“一直等着金价降，没想到越来越高了。”最近两个月都在观望金价的晓芸(化名)对中新财经表示，以她本周刚买的足金项链为例，如果两个月前就购入的话能少花300多元。

中新财经注意到，5月5日，多家黄金品牌足金首饰售价已接近600元/克，较3月相比涨了几十元。就连销售人员也表示，“金价真的涨疯了”。

不过，攀升的金价没有扑灭消费者的热情。出于保值投资的需求以及对金价继续上涨的担忧，许多消费者反而选择尽快出手购金。

中国黄金协会公布的数据也显示，一季度，我国黄金市场回暖，黄金消费量291.58吨，同比增长12.03%。

值得一提的是，在黄金炙手可热之时，黄金企业一季度财报也可谓“闪闪发光”。

如，老凤祥一季度实现营业收入245.58亿元，同比增长33.17%，净利润7.16亿元，同比增长76.1%；周大生一季度营收41.22亿元，同比增长49.65%，归母净利润3.65亿元，同比增长26.06%；中国黄金一季度实现营业收入161.39亿元，同比增长12.33%，净利润3亿元，同比增长19.13%。

有望涨到2500美元/蛊司？

金价不断冲高，是否已经到顶，后续走势将如何？

王有鑫认为，从后续市场表现看，在黄金短线快速走高后，随着避险情绪的集中释放，短期黄金价格可能会有所回落。不过从年内剩余时间看，在经济衰退担忧和发达经济体货币政策调整预期刺激下，金价还存在继续走高可能。

中金研究报告指出，黄金有望在2023年创出较高涨幅。随着美国通胀回落，将驱动美联储放缓加息节奏甚至开启降息周期，实际利率有望持续回落；再叠加当前逆全球化背景下，全球货币体系面临深刻变革，黄金储备的购买需求正在系统性上升，金价已进入右侧上行通道，有望创出历史新高，甚至达到2300-2500美元/盎司的水平。

中国外汇投资研究院院长谭雅玲对媒体表示，市场预计国际黄金价格今年高点将达到2500美元。金价上涨动力在于美元贬值与美联储加息，金价上涨潜力突出地缘因素与经济不确定风险。(中新财经 宫宏宇)

(责编：王连香、李楠桦)

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