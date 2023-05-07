原标题：中国科研团队发布量子芯片测量“切换开关”

中新社合肥5月6日电 记者6日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，合肥本源量子计算科技有限责任公司研制出一款微波信号矩阵设备，该设备也被形象地称为量子芯片测量“切换开关”。

据安徽省量子计算工程研究中心副主任孔伟成介绍，该微波信号矩阵设备可满足量子芯片的多通道信号测量要求，将极大提高量子芯片测量的工作效率，有利于发展大规模全自动化量子计算机。

孔伟成表示，在量子计算机工作时，对量子芯片中量子位的状态进行测量至关重要。在超导量子芯片的测量过程中，通常需要多台矢量网络分析仪读取芯片的多条总线上的微波信号，占用大量仪器设备。

“微波信号矩阵设备就是微波信号的‘切换开关’，使用它可以减少量子芯片测量过程中接头插拔的次数。原先测试过程中需要12台仪器一起来工作，现在用这1台设备就可以完成所有通道射频开关的操作。”孔伟成说，该设备将测量过程高度集成，具备多种测试设备间通道快速切换和通道状态控制的功能，仅使用非常少的资源就能驱动更大规模的量子计算机系统。

孔伟成表示，该微波信号矩阵设备是由程序完全自动化控制，支持多通道数定制，可应用于大比特超导量子计算机调试以及其它微波器件测试。

本源量子团队技术起源于中科院量子信息重点实验室，该团队具备量子计算全链条开发能力，早在2018年就实现了量子计算测控系统的扩展统一，在2022年推出支持100+位超导量子比特的第三代“本源天机”量子测控系统，目前已成功完成多台量子计算机工程化研制。(记者 张俊)

(责编：王连香、李楠桦)

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