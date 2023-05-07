原标题：中国启动实施第三次海洋污染基线调查

中新社北京5月6日电 中国生态环境部近日启动实施第三次海洋污染基线调查并开展春季航次海上调查工作。

该调查是一项重大的国情调查，旨在摸清新时期中国海洋生态环境状况的最新家底，全面掌握海洋生态环境基本状况及变化规律等。

中国分别于1976年-1982年、1996年-2000年开展了第一次和第二次全国海洋污染基线调查。

据介绍，本次调查紧紧围绕“摸清家底、发现问题、分析原因、提出对策”的总体思路，以近岸海域和283个海湾为重点，把摸清中国管辖海域环境介质中各类污染物本底状况、精细化掌握各海湾生态环境状况特征和人为活动影响等作为主要目标，统一组织实施、统一时间节点、统一技术规范、统一质控要求、统一数据报送、统一成果集成，形成系统性调查评估成果。(记者 阮煜琳)

(责编：王连香、李楠桦)

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