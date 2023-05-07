原标题：中国科协将集中推出第二批13本“碳达峰碳中和”系列丛书

中新网北京5月7日电 中国科学技术协会(中国科协)5月6日下午在北京举行新闻发布会宣布，中国科协“碳达峰碳中和”系列第二批丛书共13本，计划在5月30日全国科技工作者日前后集中发布推出。

中国科协科学技术创新部副部长许光洪在发布会上介绍，“碳达峰碳中和”系列第二批丛书分别是：《碳达峰碳中和导论》《石油化工行业清洁低碳转型导论》《新能源汽车与汽车产业绿色低碳转型导论》《国际主要经济体减碳政策与趋势导论》《铁路低碳发展导论》《智能低碳交通导论》《钢铁与有色金属清洁低碳转型发展导论》《建筑运行用能的低碳转型导论》《制冷行业绿色低碳发展导论》《风光水电力互补技术导论》《再电气化导论》《碳汇与碳市场导论》《氢能与储能导论》。

他说，2021年以来，中国科协制定“碳达峰碳中和”人才培养计划，组建“碳达峰碳中和”丛书编委会，聘请18位院士专家担任委员，分批启动丛书编写。“碳达峰碳中和”系列首批丛书《新型电力系统导论》《清洁能源与智慧能源导论》《煤炭清洁低碳转型导论》，已于2022年5月30日在全国科技工作者日主场活动中正式发布。2022年7月以来，中国科协“碳达峰碳中和”系列第二批丛书编写工作陆续启动。

许光洪指出，中国科协此次推出的“碳达峰碳中和”系列第二批丛书，坚持专家主导、学会组织，具有高站位谋划、高质量编写、突出科技创新与人才培育等特点。

高站位谋划方面，中国科协、主编专家和编写团队把丛书编制作为一项重要政治任务，从适应中国经济社会发展需要、适应国际竞争需要、适应科技治理现代化需要的高度，坚持全球视野、科技态度、严谨学风，做好主题谋划和内容撰写。丛书聚焦最突出的短板，内容涵盖全球气候变化与碳中和、能源、钢铁与有色金属、石化与化工、建筑建材、交通、碳汇等重点行业和技术领域。

高质量编写方面，中国科协组建18位院士专家参与的编委会，论证策划系列丛书目录框架，全过程指导协调图书编写出版工作；每本图书均由相关领域权威院士专家领衔主编，组建由相关领域院士专家、一线研究人员与一线教师组成的编写团队，具体负责图书的执笔编写工作，邀请领域内权威专家、知名学者担任主审。丛书充分展示了各领域关于“碳达峰碳中和”研究的最新成果和前沿进展，具有较高的战略性、前瞻性、权威性、系统性、学术性和科普性。

突出科技创新与人才培育方面，科技创新上，丛书对实现“双碳”(碳达峰碳中和)目标的重大技术和主要应用进行介绍，分析各行业实现“双碳”目标面临的重大任务和严峻挑战，提出实现“双碳”目标的战略路径和技术路线，展望关键技术的发展趋势和应用前景，并给出相应的政策与机制建议，提出实现“双碳”目标具有创新性和可操作性的路线图、时间表。人才培育上，丛书兼顾嵌入式知识传播和复合型人才培育需要，涵盖基础研究、技术研发、成果转化、应用推广等各方面内容，主要受众既包括从事相关工作的新学习者、从业者，也包括广大非“双碳”专业的人群，旨在大力提升各行业人员“双碳”技术素养，将碳中和理念与实践融入人才培养体系。

许光洪表示，中国科协期待通过“碳达峰碳中和”系列丛书的编撰、发布和应用，能够助力“双碳”科技与产业发展，加快“双碳”人才培养，为实现“双碳”目标、全面建设社会主义现代化国家作贡献。(记者 孙自法)

(责编：王连香、李楠桦)

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