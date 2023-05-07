原标题：万达集团首批“数字人”亮相

5月4日，万达集团首批“数字人”亮相，可以一人分身数字主播、直播带货、数字导游、数字客服等多种应用。利用AI技术赋能多业态业务。

万达集团本次推出的数字人采用主播思侨形象，利用最新数字分身和语音克隆技术，在AI大语音模型加持下，可一人化身多角，实时互动、有问必答。其中，数字人小乔是集团主播，负责新闻播报和直播带货；小丹和小延分别是丹寨小镇和延安红街的数字导游，随时为消费者介绍当地美食美景。

近来，前沿的AI技术给企业带来了更多赋能。在企业传播领域一向“爱吃螃蟹”的万达，率先将AI技术运用到了新媒体传播和文旅服务上。

原来的新闻播报需要真人出镜，化妆、服装服饰搭配以及现场灯光布置等，需要整个团队协调才能产生一条新闻播报，而通过数字人主播可以随时随地播报任何新闻，只要有一段播报文字即可，大大节省了人力物力，也极大提高了新闻播报的效率。带有AI功能的数字人直播还可以解决长时间直播的问题，24小时不间断直播将会成为常态。

实时在线的旅游景区数字导游不仅可以解决不同游客的个性需求，而且还可以成为问不倒的导游，只要把景区的各种资料输入进去，数字导游就可以随时随地为游客回答各种问题，这个数字导游还可以跟游客“闲聊”，由于数字导游分布在线上端，任何游客都可以“领”一个数字导游为自己服务，相当于一个景区可以同时拥有成千上万个数字导游，提高服务的同时还可以极大降低人工成本。

下一步万达集团还将进一步推出官方数字客服等一系列数字人服务。

(责编：曹淼、李源)

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