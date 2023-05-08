原标题：太极集团：营销突破业绩大涨 未来加速推进全产业链数字化转型

近日，A股上市公司太极集团发布2023年一季度业绩报告。财报显示，公司主营收入44.27亿元，同比增长25.27%；归母净利润2.35亿元，同比增长991.16%；扣非净利润2.39亿元，同比增长227.59%。

此前发布的2022年全年业绩报告显示，太极集团全年实现营收140.51亿元，同比增长15.65%，净利润3.50亿元，同比增长8.73亿元，扣非净利润3.67亿元，同比增长10.64亿元。

“业绩实现加速增长更重要的还是自身的战略定位。”太极集团总经理俞敏说，太极集团的品牌定位，包括年轻化、品牌塑造、品类破圈、应用场景拓展等，近年都有很大突破。

现代中药、中药资源板块表现突出

俞敏表示，2022年和今年一季度业绩增长主要有几个特点，一是抓有效销售，重视利润和现金流，从销售增长来看，15.65%并不算高，甚至减了很多低毛利、无毛利的销售，但却非常重视利润和现金流；二是工业的发展，不管利润还是销售额都大幅增长，今年一季度，商业板块尤其注重抓利润增长。

具体来看，现代中药和中药资源两个板块表现突出。其中，一季度藿香正气口服液销售达7.89亿元，同比增长169%；急支糖浆实现销售3.38亿元，同比增长163%，这些增长都是在去年高速增长的基础上。

“目前，藿香正气口服液和急支糖浆是两大战略品种，把这两个品种先做起来，后面再从产品到品类，从品类到产品线，再到整个产品。”俞敏说，我们有1242个文号、86个独家产品、368个基药品规、742个批准文号，资源非常丰富。

“一季度，现代中药板块、药材资源做得不错。其中，药材资源寻找到一个好的商业模式，从中药材的种植和生产，中药饮片的加工和销售，以及中医中药的有机结合。通过分级加工、趁鲜加工、战略储备，实现一、二、三产联动发展。”俞敏解释道。

太极“易”行动赋能业绩增长

“公司的营收与利润增长，离不开太极并入国药集团后进行的整合、协同。”俞敏如是说，我们把这个过程，形象地叫“易行动”，易就是《易经》的易。

他解释说，“易”在《易经》里表达三层意思：变易、简易、不易。变易是锐意改革；简易，是要聚焦主业，做减法；不易，是要保留传承太极的优秀文化，以及优势产业资源。

“所以，‘易行动’改革套用这三层意思来解读，变易是在规范治理上、科学管理上，以及激励、业绩、文化上做调整，太极有好产品、好产业链和好团队，但在管理上还存在欠缺，所以在规范治理方面，要按照上市公司的规范要求自己，科学管理；简易是聚焦优势资源，聚焦主业、聚焦工业、聚焦中药、聚焦主品；不易是把太极优秀的产品、产业链，以及文化、人才队伍很好地保存、传承下来。”俞敏说。

从战略层面来说，太极战略研究部部长朱玉丰认为，国药入主太极以来，太极集团的战略思路更清晰，战略制定程序更规范。既确立了“国药泽华夏，太极济苍生”的企业使命，还确立了“正源出新、精益求精”的企业价值观，以及“做世界一流的中药企业”的远景目标。

“当目标、路径确立后，更重要的是在执行战略过程中，形成了战略管理的闭环化。”朱玉丰说，公司提出做一年看三年、想五年，甚至更远的战略规划。还有太极特色的战略+运营管理模式，公司每年第一季度开始执行新战略规划；第二季度对标对表规划，做管理提升，提质增效；第三季度做战略规划的动态变化、纠偏；第四季度作考核、总结，以及第二年的预算，都对照规划来，这样就形成了战略管理的闭环。

未来三年 打造“数字化太极”

“从行业来说，中药行业数字化非常有必要，因链条长、成分复杂，我们去年开始筹备，现在已有一些战略规划。”俞敏说，我们对数字化理解有线下人工智能、未来元宇宙等。数字化对行业不是选择题，而是必答题，甚至事关生存问题。所以，在数字化这块，我们构建了具有太极特色的数字化。

具体来看，一方面，以外部为阳。以市场需求为导向贯通产业链。从药材的种植、生产、加工、营销到科研，实现全产业链贯通；另一方面，以内部为阴，把内部管理打通。其实，很多组织包括企业，都是信息孤岛，财务、业务、人事等信息都是孤立的。

如何通过数字化实现内外结合、阴阳互动，把外部的产业链与内部的管理实现互动，是打通中医药产业化、现代化和国际化的关键。“公司提出未来三年全产业链和内部管理，包括营销、生产、科研和全产业链等都要往数字化转型方向去做。”俞敏补充说。

俞敏表示，通过数字化转型，为未来打造世界一流的中药企业打下坚实的基础。具体来说，做世界一流中药企业要从四方面发力，一是科技创新，二是药材资源，三是智能制造，四是营销平台。

俞敏进一步指出，科技创新方面，要着力中医药产业链关键技术，聚焦建设中医药特色科技创新体系，重点围绕产品的二次开发，以及新产品研发；中药资源方面，公司将在产业链上面发力，现在大概有10万吨饮片药材，3至5年后希望达到50万吨，这样就可以撬动大概100万吨的药材饮片用量，带动产业发展的同时，助力行业发展；智能制造方面，太极涪陵制药厂获“2022年重庆市智能制造标杆企业”荣誉，未来公司还要建西南药业、绵阳药厂、桐君阁药厂三个百亿级的现代化生产车间；营销平台，公司将构建多产品、全渠道、数字化整合营销平台。

当谈及太极集团新的业绩增长点，太极集团董秘蒋茜表示，集团工作接下来将重点集中在以下三个方面，一是中药板块继续做大做强核心大单品，比如藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等；二是继续提升化药板块，以麻精特色产品为主；三是中药大健康板块，以已经着手产业化的拟境人工培育虫草项目为主。

(责编：曹淼、李源)

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