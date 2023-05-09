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打好防汛抗旱“主动仗” 农业农村部：全力夺取夏粮和全年粮食丰收

2023年05月09日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者李栋）当前全国已进入主汛期，部分地区发生洪涝灾情，防汛抗旱进入关键期。近日，农业农村部下发通知，要求各地提早做好农业防汛抗旱工作，努力减轻灾害影响和损失，全力夺取夏粮和全年粮食丰收。

据中国气象局预测，今年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，区域性、阶段性旱涝灾害明显，极端天气气候事件偏多。分地区看，北方降水偏多，可能出现较重汛情；长江中游降水明显偏少，可能发生高温干旱；台风主要影响华南和华东沿海，北上的可能性大。

对此，农业农村部通知要求，北方地区要防汛抗旱两手抓。在防汛方面，通过及早做好沟渠清淤，调剂调运柴油、水泵等救灾物资，及时抢排积水。在抗旱方面，通过检修灌溉设施，多备引水调水设备，做足农艺抗灾准备。“一旦旱象露头，要及早浇水保墒、喷施抗旱保水剂。”农业农村部相关负责人表示。

长江中下游地区要防汛防高温和干旱。“要会同水利部门，做好水情监测，加固堤坝设施，及时疏通沟渠，抢排田间积水，确保安全度汛。”该负责人表示，做好防高温干旱，要充分发挥现有水利工程调蓄能力和供水潜力，改善引水条件，保障抗旱应急用水。“高温干旱来临时，要采取浅水勤灌、日灌夜排等措施，以水调温减轻损失。”

台风对农业生产的破坏性巨大，如何应对台风带来的不利影响？该负责人强调，要密切关注台风生成和移动路径，坚持保人员安全和保农业生产并重，及时发布预警信息，动员相关海域做到渔船进港、渔民上岸，提前修整加固种养设施，尽量减轻灾害损失。

全力夺取夏粮和全年粮食丰收，要搞好抗灾救灾指导服务。“各地要会同气象部门联合发布预警信息，提早做好应对准备。汛期坚持24小时值班制度，第一时间调度掌握灾情，科学评估灾害损失。该负责人表示，通过组织农技人员和科技小分队深入生产一线，落实防灾减灾关键措施，打好防汛抗旱“主动仗”，为夏粮丰收赢得主动权。

(责编：王连香、吕骞)
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