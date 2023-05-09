长期以来，榴莲凭借独特的风味以及较为昂贵的价格，被誉为“水果之王”。但近期不少人发现，市面上的“水果之王”便宜了，“榴莲批发价1斤跌至20元”等话题也登上微博热搜。

昔日“高攀不起”的榴莲真的变“亲民”了吗？

一斤降至20多元 榴莲价格“腰斩”了？

“现在榴莲市场价格很乱，每斤有20多元、30多元的，如果是品牌货，还有70多元的。”6日，北京新发地批发市场内的一位水果批发商告诉记者。

这也与记者的走访情况相吻合。近日记者前往北京多家超市，发现售卖的榴莲价格差别较大。

在北京市西城区某菜市场内，榴莲价格为35元一斤。据菜市场内卖水果的摊贩介绍，之前金枕榴莲都是卖50多元一斤，这段时间由于进货价有所下降，售价也随之降了一些。

北京市海淀区的某超市内，榴莲的摊位前摆上了促销的标签。价签显示，5月1日至5月7日，价格为29.8元一斤，相比之前的39.9元降了约10元。“榴莲是季节性水果，价格上波动比较大，最近价格较为便宜，后期价格是否会更低，也说不准。”该超市导购员表示。

而在海淀区的另一家超市，金枕榴莲的价格则为68元一斤，“之前有卖过38元一斤的，我们会根据情况调整价格。”超市水果区工作人员称。

记者注意到，在盒马、七鲜等平台，金枕榴莲的价格约在30元至40元之间，猫山王榴莲的价格稍贵，某平台每斤价格接近百元。

前述批发商也提到，和三四月份相比，近期榴莲价格确实降了一些，上月每斤约在30多元，这个月部分货降到了20多元。但他也强调，好货并没有便宜，现在一箱(32斤)品质较好的榴莲，进货价还在700元至800元，像文记榴莲进货价每斤高达50多元。“至于一些路边摊上特别便宜的榴莲，有可能是虚秤。”

北京新发地批发市场数据显示，4月30日，进口金枕榴莲的平均批发价格为每斤25.5元，相较3月31日的33.5元，1个月降了约8元。

国产榴莲将上市，价格或再降

在该批发商看来，消费者之所以感觉到最近榴莲价格便宜了，在于5至6月份，正逢泰国榴莲大量上市的季节，供应量有所增加。

中国是名副其实的榴莲进口大国。海关统计数据显示，2022年，榴莲进口总量为82.5万吨，价值40.3亿美元。今年一季度，中国鲜榴莲进口量及进口金额分别为9.14万吨、5.07亿美元，同比均有所增长。

作为榴莲的重要出口国，2022年中国进口量中的78万吨来自泰国。泰国农业与合作社部预计，在今年泰国东部地区的水果收获季节，泰国将向中国出口不少于70万吨新鲜榴莲。

另外，自去年开始，越南鲜果榴莲和菲律宾鲜食榴莲陆续被批准进入中国市场，也让新鲜榴莲的“进口圈”进一步扩大，提升了新鲜榴莲的供应能力。

进口水果的成本中，交通费用占重要一环。2021年12月，中老铁路正式开通运营。自此，榴莲等东南亚热带水果通过中老铁路冷链专列，可以更加便宜、快捷地进入中国，也为榴莲价格的下降助了份力。

有泰国榴莲出口商向媒体表示，自从搭上中老铁路的“快车”，榴莲运输到中国的时间大大缩短。以前通过海运需要大约7天时间、公路运输大约5天，自从有了中老铁路，榴莲从泰国运到中国昆明只需3天。

虽然进口范围进一步扩大，运输时长有所缩短，但前述批发商也表示，“相较往年这个时候，今年榴莲价格上并没有优势。北京的一些超市，20多元一斤的榴莲还较少见。”

作为一位已在行业浸润多年的水果批发商，他也透露，2014、2015年那会儿，榴莲批发价格每斤最低能到9.9元，“现在价格之所以打不下来，也是因为渠道被资本控制，普通批发商没有议价权，一些生鲜平台议价权还能大些。”

不过，由于海南三亚在4年前引进了榴莲品种，经过多年培育，驯化后的榴莲品种于今年开始规模结果。这也意味着，未来将有更多的三亚榴莲走入市场。

三亚市农业农村局负责人也表示，在三亚出产的榴莲不仅糖度较高，还在时间上有着先天优势，可以用生鲜的方式进入市场，很好地满足国内市场对新鲜榴莲的需求。

虽然部分榴莲价格每斤已降到30元以下，但若买一个5斤的榴莲，价格仍需要百余元，这也让不少爱吃榴莲的网友感叹，“什么时候能把榴莲的价格真正打下来？”当国产新鲜榴莲进入到各大超市，榴莲的价格是否有望进一步降低？

综合以上因素，前述批发商认为，估计接下来，榴莲还会有一定的下降空间，“但好货不一定便宜，如果消费者挑选的话，建议不要盲目追求低价，容易开出死包。”(谢艺观)

(责编：王仁宏、陈键)

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